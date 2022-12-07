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В ЦБ уточнили позицию по легализации майнинга и продаже криптовалют в России

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Центробанк поддерживает законопроект по легализации майнинга, однако считает, что полученная таким образом цифровая валюта должна продаваться только на зарубежных площадках и только нерезидентам, сообщает «Интерфакс». При этом регулятор допускает, что в ряде случаев ограничения можно будет обойти.

В ЦБ уточнили позицию по легализации майнинга и продаже криптовалют в России

В ноябре в Государственную думу внесли законопроект о регулировании майнинга криптовалют. Документ предлагает разрешить продавать добытую криптовалюту как за границей, так и в России.

«Полагаем, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам», — разъяснили свою позицию по данной инициативе в ЦБ.

Там уточнили, что в целом регулятор не исключает возможности обходить эти ограничения. В частности, такой сценарий может быть реализован в рамках экспериментально правовых режимов (ЭПР). В этом случае совершать обмен придется через уполномоченную организацию.

Накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что поправки в закон об экспериментальных режимах планируется принять до февраля 2023 года. По его словам, в законе пропишут специфику налогообложения при оплате экспорта в цифровой валюте.  

В целом Центробанк сохраняет категоричную позицию в вопросе ввода криптовалюты в оборот. Ранее глава Минфина Антон Силуанов указал на необходимость проработать механизм регулирования криптовалюты, которая, по его словам, используется сегодня повсеместно.

Фото на обложке: Unsplash

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