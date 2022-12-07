В ЦБ уточнили позицию по легализации майнинга и продаже криптовалют в России

Центробанк поддерживает законопроект по легализации майнинга, однако считает, что полученная таким образом цифровая валюта должна продаваться только на зарубежных площадках и только нерезидентам, сообщает «Интерфакс». При этом регулятор допускает, что в ряде случаев ограничения можно будет обойти.
В ноябре в Государственную думу внесли законопроект о регулировании майнинга криптовалют. Документ предлагает разрешить продавать добытую криптовалюту как за границей, так и в России.
«Полагаем, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам», — разъяснили свою позицию по данной инициативе в ЦБ.
Там уточнили, что в целом регулятор не исключает возможности обходить эти ограничения. В частности, такой сценарий может быть реализован в рамках экспериментально правовых режимов (ЭПР). В этом случае совершать обмен придется через уполномоченную организацию.
Накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что поправки в закон об экспериментальных режимах планируется принять до февраля 2023 года. По его словам, в законе пропишут специфику налогообложения при оплате экспорта в цифровой валюте.
В целом Центробанк сохраняет категоричную позицию в вопросе ввода криптовалюты в оборот. Ранее глава Минфина Антон Силуанов указал на необходимость проработать механизм регулирования криптовалюты, которая, по его словам, используется сегодня повсеместно.
Фото на обложке: Unsplash
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