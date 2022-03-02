«Наша экономика столкнулась с экстремальной ситуацией»: ЦБ РФ о состоянии финансовой системы России

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступила с обращением, в котором признала, что «наша экономика столкнулась с экстремальной ситуацией». Но финансовая система страны на данный момент справляется с «шоками», заявила председатель Банка России.

Глава Банка России в среду 2 марта выступила с обращением к сотрудникам ЦБ РФ. Текст приводят «РИА Новости».

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в условиях санкций «наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией». Председатель Центрального банка РФ отметила, что «мы все хотели, чтобы такого не произошло».

«Мы все делали для того, чтобы наша финансовая система и мы как Центральный банк могли справиться с любыми шоками – экономической и политической природы. Сейчас мы точно справимся», – заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина назвала личной целью, чтобы Россия прошла сложный период с наименьшими потерями и призвала коллег принять эту цель как свою.

Глава Банка России в обращении к сотрудникам ЦБ напомнила, что «от них сейчас многое зависит», поэтому коллектив должен быть сплоченными, а коллеги – помогать друг другу.

2 марта Евросоюз отключил от глобальной платежной системы SWIFT семь российских банков, в отношении которых были введены санкции. Под ограничения в работе за рубежом попали банки ВТБ, Сбербанк, «Россия», «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк.

Фото на обложке: Банк России