Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала последствия санкций для России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала последствия западных санкций для России и сообщила, что экономика страны начинает переживать непростой период структурных изменений.

Набиуллина, выступая в Госдуме 18 апреля, отметила, что санкции уже повлияли на финансовый сектор, и в ближайшее время начнут сказываться на реальном. По ее словам, основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистику внешней торговли, а в дальнейшем и с ограничениями на экспорт.

Глава ЦБ сообщила, что экономика страны может временно жить на запасах, но структурная трансформация начнется уже во втором или в начале третьего квартала текущего года.

По словам Набиуллиной, в настоящее время в условиях санкций регулятор имеет доступ примерно к половине своих золотовалютных резервов.

ЦБ также не собирается любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса, однако по-прежнему рассчитывает вернуться к 4% в 2024 году.

Фото на обложке: YouTube Банка России