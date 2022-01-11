Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Основатель мессенджера Signal покинул пост гендиректора

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Основатель и гендиректор мессенджера Signal Мокси Марлинспайк объявил об уходе с должности. Об этом сообщается на сайте компании. Временным гендиректором станет сооснователь Signal Брайан Эктон.

Основатель мессенджера Signal покинул пост гендиректора

«Наступил новый год, и я решил, что сейчас самое подходящее время сменить себя на посту генерального директора Signal», — заявил Марлинспайк.

По его словам, он 10 лет работал над развитием мессенджера, но сейчас почти прекратил участвовать в разработке. Он отметил, что в Signal сформировалась эффективная команда из 30 человек, которая больше не требует его участия в управлении проектом.

Брайан Эктон вызвался исполнять обязанности временного гендиректора в период поиска. «Я полностью уверен в его приверженности миссии и способности помочь команде на этот раз», — отметил Марлинспайк.

После ухода с поста гендиректора Марлинспайк останется в совете директоров Signal. Он также объявил о поиске нового гендиректора компании, на котором сфокусируется в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «В конечном итоге ничего не работает, кроме опыта». Основатель ManyChat — о Долине, фокусах и первом миллионе
  2. 2 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
  3. 3 Что такое клиентский сервис в соцсетях
  4. 4 Как организовать онлайн-выставку в Clubhouse: личный опыт
  5. 5 Как Rambler Group, «Яндекс», Mail.ru Group и Dodo Pizza хантят IT-специалистов в Telegram
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 января 2022

Яндекс // fast track

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ