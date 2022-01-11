Основатель мессенджера Signal покинул пост гендиректора

Основатель и гендиректор мессенджера Signal Мокси Марлинспайк объявил об уходе с должности. Об этом сообщается на сайте компании. Временным гендиректором станет сооснователь Signal Брайан Эктон.
«Наступил новый год, и я решил, что сейчас самое подходящее время сменить себя на посту генерального директора Signal», — заявил Марлинспайк.
По его словам, он 10 лет работал над развитием мессенджера, но сейчас почти прекратил участвовать в разработке. Он отметил, что в Signal сформировалась эффективная команда из 30 человек, которая больше не требует его участия в управлении проектом.
Брайан Эктон вызвался исполнять обязанности временного гендиректора в период поиска. «Я полностью уверен в его приверженности миссии и способности помочь команде на этот раз», — отметил Марлинспайк.
После ухода с поста гендиректора Марлинспайк останется в совете директоров Signal. Он также объявил о поиске нового гендиректора компании, на котором сфокусируется в ближайшее время.
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Фото на обложке: DANIEL CONSTANTE /
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