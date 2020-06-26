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CEO технопарка «Сколково» вложил $100 тысяч в карьерный ИТ-акселератор Almamat

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

CEO технопарка «Сколково» Ренат Батыров присоединился к карьерному ИТ-акселератору Almamat как инвестор и Senior Adviser. Он вложил в акселератор $100 тысяч. Об этом Rusbase рассказали в Almamat.

CEO технопарка «Сколково» вложил $100 тысяч в карьерный ИТ-акселератор Almamat

Инвестиции пойдут на развитие проекта, основная цель которого — обучение ИТ-профессиям с последующим трудоустройством по специальности. Акселератор работает по модели revenue share: вместо оплаты за обучение выпускники будут два года отчислять ежемесячный процент от своей зарплаты.

Батыров также занял в Almamat позицию Senior Adviser. На этом посту он будет решать ряд инвестиционных и финансовых задач стартапа: от организации операционной деятельности до привлечения новых инвестиций. 

До участия Батырова компания уже успела привлечь инвестиции в размере $250 тысяч от ряда предпринимателей, среди которых основатели PR-агентства Vinci Agency Александр Изряднов и Мария Лапук. 

На первом потоке программы акселератора в настоящее время учатся около 100 студентов. Обучение проходит по принципам Lean Education and Crowd Learning, которые предполагают отсутствие преподавателей и учебников, работу над реальными проектами и совершенствование soft skills. 

Фото: Unsplash

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