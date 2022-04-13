Сервис доставки «последней мили» «Чекбокс» заработал в Петербурге. Алгоритмы технологического решения компании позволяют бизнесу сократить себестоимость логистики. В Северную столицу «Чекбокс» решил зайти на фоне роста спроса на свои услуги.

О начале работы в Петербурге RB рассказал представитель «Чекбокс».

«Фактически мы открылись в январе 2022 года, именно тогда начались пилоты, анализ и формирование команды под новый регион. Сейчас запустился пятый даркстор» – отметила операционный директор «Чекбокс» Ольга Древаль.

Первым городом присутствия «Чекбокс» стал Краснодар, где и была основана компания. В 2020 году сервис вышел на рынок Москвы и Московской области. В том же году «Чекбокс» привлек первые инвестиции в размере 70 млн рублей от фонда «ТилТех Капитал». В 2021 году в сервис вложился фонд «АФК Система».

«Чекбокс» разработал сервис, алгоритмы которого позволяют бизнесу сократить себестоимость логистики. Решение учитывает пробки, погодные условия, задержки, сбои, другие факторы.

С 2022 года «Чекбокс» перешел на модель аутсорсинга и работает с крупным бизнесом с объемом от 500 заказов в сутки.

RB беседовал с одним из основателей, Кириллом Евдаковым, об отношении к курьерам, ускорении рынка и о том, насколько прорывными можно считать технологическое решение и бизнес-модель стартапа.

Фото на обложке: Joyseulay / Shutterstock