Сеть дискаунтеров «Чижик» отказалась от продажи сигарет

Принадлежащая X5 Group сеть дискаунтеров «Чижик» больше не будет продавать табачную продукцию, узнал «Коммерсантъ». На такой шаг сеть пошла ради снижения издержек и сохранения низких цен.

По словам источника издания, сигареты занимали незначительную долю в обороте «Чижика», при этом на неё затрачивались средства, в частности, на оборудование для хранения.

В X5 подтвердили отказ от продажи табачной продукции. Там отметили, что на такой шаг компания пошла, проанализировав операционные затраты и спрос. Как указал представитель группы, бизнес-модель «Чижика» предполагает продажу узкого, но востребованного ассортимента. А также постоянное снижение затрат, за счет чего удаётся предлагать клиентам более низкие цены.

По состоянию на 30 июня X5 управляла 809 дискаунтерами «Чижик». Выручка сети в первом полугодии 2023 года увеличилась в четыре раза и составила 45,29 млрд рублей. Выручка всей группы выросла на 17,3%, до 1,46 трлн руб. год к году.

В финансовом отчете сети за 2022 год отмечались планы ускорить открытие магазинов в текущем году. В 2022 году чистая прибыль компании выросла в 12 раз и составила около 36 млрд рублей. Сама сеть начала работу в 2020 году.

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