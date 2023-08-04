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Сеть дискаунтеров «Чижик» отказалась от продажи сигарет

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Принадлежащая X5 Group сеть дискаунтеров «Чижик» больше не будет продавать табачную продукцию, узнал «Коммерсантъ». На такой шаг сеть пошла ради снижения издержек и сохранения низких цен.

Сеть дискаунтеров «Чижик» отказалась от продажи сигарет

По словам источника издания, сигареты занимали незначительную долю в обороте «Чижика», при этом на неё затрачивались средства, в частности, на оборудование для хранения.

В X5 подтвердили отказ от продажи табачной продукции. Там отметили, что на такой шаг компания пошла, проанализировав операционные затраты и спрос. Как указал представитель группы, бизнес-модель «Чижика» предполагает продажу узкого, но востребованного ассортимента. А также постоянное снижение затрат, за счет чего удаётся предлагать клиентам более низкие цены.

По состоянию на 30 июня X5 управляла 809 дискаунтерами «Чижик». Выручка сети в первом полугодии 2023 года увеличилась в четыре раза и составила 45,29 млрд рублей. Выручка всей группы выросла на 17,3%, до 1,46 трлн руб. год к году.

В финансовом отчете сети за 2022 год отмечались планы ускорить открытие магазинов в текущем году. В 2022 году чистая прибыль компании выросла в 12 раз и составила около 36 млрд рублей. Сама сеть начала работу в 2020 году.

Фото на обложке: Pili Greem / Shutterstock

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