Департамент предпринимательства Москвы сформирует собственный клуб инвесторов

Московский инновационный кластер (МИК), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, открыл прием заявок на вступление в клуб инвесторов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Участниками клуба могут стать фонды прямых инвестиций, венчурные и корпоративные фонды, а также бизнес-ангелы — частные инвесторы, которые готовы оказать финансовую и экспертную поддержку предпринимателям в развитии бизнеса.

Клуб даст доступ к материалам стартапов, которые прошли инвестиционную упаковку, а также к качественным проектам кластера для инвестирования. Также все участники могут воспользоваться мерами финансовой и нефинансовой поддержки — в частности, клуб предлагает несколько программ развития для инвесторов.

Также в ближайшее время у участников клуба появится возможность совместного инвестирования в сделку несколькими участниками клуба на платформе МИК.

Заявки на вступление проходят премодерацию. Узнать о клубе подробнее можно по ссылке.

В настоящее время «Московский инновационный кластер» объединяет 357 инновационных проектов, среди которых 195 нуждаются в инвестициях.

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Фото: Unsplash