Открыта регистрация на онлайн-конференцию по управлению сообществами

Евгения Хрисанфова
С 13 по 16 ноября состоится конференция на тему работы с сообществами Compot 2020. Мероприятие пройдет онлайн, есть бесплатный формат участия.
Открыта регистрация на онлайн-конференцию по управлению сообществамиЕвгения Хрисанфова
Эксперты по комьюнити-менеджменту и маркетингу разберут кейсы развития сообществ. В программе — выступления на темы:
- перестройка бизнеса с помощью сообщества;
- создание клиентского сообщества во время кризиса;
- ценность бизнес-кубов;
- мотивация распределенной команды;
- активисты в комьюнити;
- сообщества Дальнего Востока и многие другие.
В качестве спикеров выступят:
- Александра Бабкина, директор социальных проектов Mail.Ru Group;
- Алексей Шевелёв, руководитель отдела по работе с пользователями «Хабра»;
- Георгий Бабаян, основатель и руководитель Школы программирования Elbrus Bootcamp;
- Александра Боярская, основатель клуба Nike Run Club, продюсер спецпроектов «Яндекс.Кью»;
- Александр Денисов, Lead of Google Developers Group, и другие эксперты.
Подробности и регистрация доступны на сайте онлайн-конференции.
Фото на обложке: loreanto / Shutterstock
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