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Открыта регистрация на онлайн-конференцию по управлению сообществами

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 13 по 16 ноября состоится конференция на тему работы с сообществами Compot 2020. Мероприятие пройдет онлайн, есть бесплатный формат участия.

Открыта регистрация на онлайн-конференцию по управлению сообществами

Эксперты по комьюнити-менеджменту и маркетингу разберут кейсы развития сообществ. В программе — выступления на темы:

  • перестройка бизнеса с помощью сообщества;
  • создание клиентского сообщества во время кризиса;
  • ценность бизнес-кубов;
  • мотивация распределенной команды;
  • активисты в комьюнити;
  • сообщества Дальнего Востока и многие другие.

В качестве спикеров выступят:

  • Александра Бабкина, директор социальных проектов Mail.Ru Group;
  • Алексей Шевелёв, руководитель отдела по работе с пользователями «Хабра»;
  • Георгий Бабаян, основатель и руководитель Школы программирования Elbrus Bootcamp;
  • Александра Боярская, основатель клуба Nike Run Club, продюсер спецпроектов «Яндекс.Кью»;
  • Александр Денисов, Lead of Google Developers Group, и другие эксперты.

Подробности и регистрация доступны на сайте онлайн-конференции.

Фото на обложке: loreanto / Shutterstock

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