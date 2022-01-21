Здание ЦБ в центре Москвы «заминировали» спустя сутки после информации о запрете криптовалюты

Здание Банка России в Москвы на Неглинной улице проверяют после поступления сообщения об угрозе взрыва. Информация о якобы «заминировании» поступила спустя сутки после публикации Bloombeg информации о грядущем запрете на операции с криптовалютой в России.

Как сообщило агентство ТАСС, в адрес Банка России поступило сообщение, что здание в центре столицы якобы «заминировано». К месту событий прибыли сотрудники экстренных служб. Персонал банка эвакуировали. Полиция установит личность злоумышленников.

После проверки выяснилось, что информация о заложенном взрывном устройстве оказалась ложной.

Сообщение о «минировании» поступило в ЦБ РФ спустя сутки после публиции информации о возможном запрете на операции с криптовалютами в России. ФСБ добивалась полного запрета, поскольку россияне все чаще стали использовать трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах для пожертвований в пользу «нежелательных организаций», в частности оппозиции, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg 20 января.

ЦБ предложил полностью запретить в России криптовалюты и майнинг. Запрет распространяется на выпуск, обращение и обмен криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами). Кроме того, за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства за товары предлагается ввести ответственность.

По России с начала января прокатилась волна «минирований». На электронные почты школ, судов, администраций регулярно поступают письма с сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Пока ни одной бомбы в зданиях найти не удалось, эвакуированы сотни учреждений.

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Фото на обложке: pexels.com