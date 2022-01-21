Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Здание ЦБ в центре Москвы «заминировали» спустя сутки после информации о запрете криптовалюты

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Здание Банка России в Москвы на Неглинной улице проверяют после поступления сообщения об угрозе взрыва. Информация о якобы «заминировании» поступила спустя сутки после публикации Bloombeg информации о грядущем запрете на операции с криптовалютой в России.

Здание ЦБ в центре Москвы «заминировали» спустя сутки после информации о запрете криптовалюты

Как сообщило агентство ТАСС, в адрес Банка России поступило сообщение, что здание в центре столицы якобы «заминировано». К месту событий прибыли сотрудники экстренных служб. Персонал банка эвакуировали. Полиция установит личность злоумышленников.

После проверки выяснилось, что информация о заложенном взрывном устройстве оказалась ложной.

Сообщение о «минировании» поступило в ЦБ РФ спустя сутки после публиции информации о возможном запрете на операции с криптовалютами в России. ФСБ добивалась полного запрета, поскольку россияне все чаще стали использовать трудноотслеживаемые платежи в криптовалютах для пожертвований в пользу «нежелательных организаций», в частности оппозиции, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg 20 января.

ЦБ предложил полностью запретить в России криптовалюты и майнинг. Запрет распространяется на выпуск, обращение и обмен криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами). Кроме того, за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства за товары предлагается ввести ответственность.

По России с начала января прокатилась волна «минирований». На электронные почты школ, судов, администраций регулярно поступают письма с сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Пока ни одной бомбы в зданиях найти не удалось, эвакуированы сотни учреждений.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Фото на обложке: pexels.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Банк России продлил выдачу кредитов по ставке не более 8,5% для малого бизнеса
  2. 2 В Банке России назвали возможные способы выявления майнеров криптовалюты
  3. 3 Bloomberg: ФСБ убедила главу ЦБ полностью запретить криптовалюты в России
  4. 4 ЦБ допустит на рынок платежей финтех-компании и небанковские финансовые сервисы
  5. 5 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест

ВОЗМОЖНОСТИ

22 января 2022

«ЮнIT Урал»

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

Все ВОЗМОЖНОСТИ