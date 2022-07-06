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Россиян предупредили об ошибках при оформлении кредита

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Юрист фирмы «Ялилов и Партнеры», член Ассоциации юристов России Герман Казанов рассказал, как грамотно оформить кредит и избежать возможных ошибок.

Россиян предупредили об ошибках при оформлении кредита

Банк составляет индивидуальные условия договора, учитывая сроки, сумму кредита, особенностей его погашения и других условий, рассказал юрист «Известиям».

Прежде чем заключить договор, нужно особенно внимательно ознакомиться со следующими пунктами:

  •  сумма кредита и порядок его погашения;
  • размер и порядок уплаты процентов;
  • целевой характер кредита;
  • ответственность за нарушение условий договора, а также необходимость заключения иных договоров для получения кредита.

Нарушением станет предоставление кредита в безналичном порядке. Важно помнить, что проценты могут начисляться только на сумму кредита —  начисление процентов на проценты не допускается.

Клиент также может отказаться от дополнительных услуг во время оформления кредита, а если он согласен на них, то услуги должны быть прописаны в договоре.

Заемщика должны насторожить попытки банка заключить соглашение, регламентирующее способы или частоту взаимодействия с заемщиком при взыскании просроченной задолженности. Подобные действия также являются неправомерными.

Юрист рекомендовал россиянам соблюдать целевое использование кредита, прописанное в договоре. Иначе банк может отказаться от дальнейшего кредитования по договору или потребовать полного досрочного возврата кредита.

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Фото на обложке: Unsplash

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