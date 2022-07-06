Россиян предупредили об ошибках при оформлении кредита

Юрист фирмы «Ялилов и Партнеры», член Ассоциации юристов России Герман Казанов рассказал, как грамотно оформить кредит и избежать возможных ошибок.
Банк составляет индивидуальные условия договора, учитывая сроки, сумму кредита, особенностей его погашения и других условий, рассказал юрист «Известиям».
Прежде чем заключить договор, нужно особенно внимательно ознакомиться со следующими пунктами:
- сумма кредита и порядок его погашения;
- размер и порядок уплаты процентов;
- целевой характер кредита;
- ответственность за нарушение условий договора, а также необходимость заключения иных договоров для получения кредита.
Нарушением станет предоставление кредита в безналичном порядке. Важно помнить, что проценты могут начисляться только на сумму кредита — начисление процентов на проценты не допускается.
Клиент также может отказаться от дополнительных услуг во время оформления кредита, а если он согласен на них, то услуги должны быть прописаны в договоре.
Заемщика должны насторожить попытки банка заключить соглашение, регламентирующее способы или частоту взаимодействия с заемщиком при взыскании просроченной задолженности. Подобные действия также являются неправомерными.
Юрист рекомендовал россиянам соблюдать целевое использование кредита, прописанное в договоре. Иначе банк может отказаться от дальнейшего кредитования по договору или потребовать полного досрочного возврата кредита.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Совкомбанк и «Сколково» проведут соревнование по проектированию цифровых продуктов для банковской сферы
- 2 Банковская бизнес-аналитика без розовых очков: как узнать, окупится ли внедрение аналитического ПО
- 3 Ак Барс Банк запустил суперкешбэк 10% на все покупки
- 4 В «Сбере» появилась комбо-ипотека с единой ставкой на покупку жилья и парковочного места
- 5 Лизинг с правом выкупа: заменит ли он модель «купи сейчас, плати потом» в условиях кризиса
ВОЗМОЖНОСТИ
07 июля 2022
08 июля 2022
10 июля 2022
11 июля 2022