Россиян предупредили об ошибках при оформлении кредита

Юрист фирмы «Ялилов и Партнеры», член Ассоциации юристов России Герман Казанов рассказал, как грамотно оформить кредит и избежать возможных ошибок.

Банк составляет индивидуальные условия договора, учитывая сроки, сумму кредита, особенностей его погашения и других условий, рассказал юрист «Известиям».

Прежде чем заключить договор, нужно особенно внимательно ознакомиться со следующими пунктами:

сумма кредита и порядок его погашения;

размер и порядок уплаты процентов;

целевой характер кредита;

ответственность за нарушение условий договора, а также необходимость заключения иных договоров для получения кредита.

Нарушением станет предоставление кредита в безналичном порядке. Важно помнить, что проценты могут начисляться только на сумму кредита — начисление процентов на проценты не допускается.

Клиент также может отказаться от дополнительных услуг во время оформления кредита, а если он согласен на них, то услуги должны быть прописаны в договоре.

Заемщика должны насторожить попытки банка заключить соглашение, регламентирующее способы или частоту взаимодействия с заемщиком при взыскании просроченной задолженности. Подобные действия также являются неправомерными.

Юрист рекомендовал россиянам соблюдать целевое использование кредита, прописанное в договоре. Иначе банк может отказаться от дальнейшего кредитования по договору или потребовать полного досрочного возврата кредита.

Фото на обложке: Unsplash