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Выручка цветочных магазинов в Москве упала на 80% в период локдауна

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Лидеры ассоциации цветочного ритейла рассказали о падении выручки цветочных магазинов в Москве практически до нуля в период локдауна. Они могли работать как пункты выдачи, однако не все местные органы власти разрешили им это делать.

Выручка цветочных магазинов в Москве упала на 80% в период локдауна

Локдаун в Москве продлился с 28 октября по 7 ноября. В этот период выручка цветочных магазинов сократилась на 70-80%, рассказал ТАСС член правления ассоциации цветочного ритейла Иван Утенков.

«[...] магазины могли работать как пункты выдачи. При этом не все местные органы пошли на то чтобы разрешить цветочным магазинам работать по такому формату», – отметил Утенков. 

На падение доходов цветочного бизнеса также повлияли неуступки со стороны арендодателей, которые неохотно или вовсе не давали скидки на оплату аренды помещения, добавил эксперт.

По словам Утенкова, 75% линейных сотрудников цветочных магазинов были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск на период нерабочих дней, потому что для функционирования бизнеса была привлечена только четверть рядового персонала.

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Фото на обложке: ElenaChaykinaPhotography / Shutterstock

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