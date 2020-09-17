Эксперты сообщили о хакерской атаке на финансовые и промышленные компании России

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала рассылку ПО в адрес российских финансовых, промышленных и госкомпаний для кражи их паролей. Письма приходили от имени ректора МГУ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Group-IB.

Рассылка проводилась с 9 по 16 сентября. В теме письма значилось «Запрос коммерческого предложения».

Отмечается, что в качестве отправителей фейковых писем были указаны электронные почты: [email protected] и [email protected] В действительности письма уходили со скомпрометированного почтового сервера португальского отеля Hotel Afonso V в городе Авейру. Аналитики Group-IB оповестили администрацию отеля о взломе.

«В письме злоумышленники от имени ректора Виктора Садовничего просят получателей ознакомиться с прикрепленным документом — описанием бюджета на 2020 год — и оперативно выслать свое коммерческое предложение», — комментирует замруководителя Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности Group-IB Ярослав Каргалев.

Он добавил, что все письма содержали .zip архив с именем «Запрос коммерческого предложения» с исполняемым файлом .exe внутри. При его запуске на компьютер устанавливалась вредоносная программа из семейства Loki PWS, предназначенная для кражи с зараженного компьютера логинов и паролей.

В дальнейшем злоумышленники могут использовать их для получения доступа к почтовым аккаунтам или криптокошелькам. Полученные данные могут быть использованы для финансового мошенничества, шпионажа или продажи на хакерских форумах.

«Сами письма написаны довольно безграмотно … ученая степень ректора указана неверно … в футоре письма содержатся ссылки, большая часть из которых ведёт не на ресурсы МГУ, а на ресурсы Белградского университета, … что свидетельствует о подобных атаках от имени других иностранных университетов», — добавляет эксперт.

Фото: Suttipun / Shutterstock