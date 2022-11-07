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МГУ и Positive Technologies помогут российским менеджерам сделать бизнес киберустойчивым

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

МГУ совместно с Positive Technologies открывают программу по информационной безопасности «Киберустойчивая организация: управление компанией в цифровом шторме». Основная цель — дать российскому топ-менеджменту, руководителям подразделений, а также лидерам цифровой трансформации необходимые знания и инструменты для развития устойчивости бизнеса в цифровой среде и сохранения баланса в регуляторном пространстве. 

Программа поможет менеджерам принимать стратегические решения с учетом факторов кибербезопасности и положений Указа № 250, а также получать гарантированный результат от инвестиций в информационные технологии и цифровизацию.

МГУ и Positive Technologies помогут российским менеджерам сделать бизнес киберустойчивым

Обучение пройдет в дистанционном формате с персональным наставником и будет содержать серию встреч участников курса с лидерами мнений и экспертами кибербезопасности.

По окончании курса участники смогут решать следующие задачи:

  • выявлять и учитывать риски кибербезопасности при построении бизнес-стратегии;
  • обеспечивать устойчивость бизнеса с помощью принципов результативной  кибербезопасности;
  • принимать правильные и уверенные решения в кризисных ситуациях;
  • анализировать и правильно оценивать инвестиции в кибербезопасность;
  • понимать роли и зоны ответственности руководителей и команд информационной  безопасности в компании с учетом майского Указа № 250;
  • знать, какие эксперты входят в «команду кибербеза» и понимать, как выстроить и  оценить работу подразделения информационной безопасности;
  • ориентироваться в инструментарии, актуальных продуктах и сервисах, обеспечивающих защиту бизнеса от кибератак.

«Positive Technologies на протяжении многих лет развивает подходы в области цифровой устойчивости бизнеса и результативной кибербезопасности. Опыт наших клиентов и партнеров, а также активное вовлечение государства доказывают, что чем точнее менеджмент компании обозначает цели и результаты киберустойчивости, тем надежнее и результативнее будет защита от опасных событий, несовместимых с работоспособностью организации. Мы надеемся, что накопленный нами опыт поможет всем слушателям освоить это направление, противостоят угрозам и рискам, а также достигать целей цифровой трансформации своего бизнеса», — отметил Роман Чаплыгин, директор по развитию бизнес-консалтинга Positive Technologies.

Программа стартует 16 ноября, в ее организации принимает участие Академия Информационных Систем (АИС). После прохождения итоговой аттестации слушатели получат удостоверение МГУ о повышении квалификации.

 

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Фото на обложке: Immersion Imagery / Shutterstock

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