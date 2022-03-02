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Крупнейшие экспортеры чешского пива прекратили поставки в Россию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Крупнейшие экспортеры чешского пива заявили о прекращении поставок в Россию. Рынок вскоре лишится напитков под брендами Pilsner Urquell, Velkopopovicky Kozel, Gambrinus, Budweiser Budvar, Staropramen и Bernard.

Крупнейшие экспортеры чешского пива прекратили поставки в Россию

Поставки пива в Россию прекращают Plzensky Prazdroj, Budejovicky Budvar, Staropramen и Bernard, пишет чешская газета Lidove noviny со ссылкой на пресс-службы компаний. Предприятия также остановят производство пива, предназначенного для российского рынка.

Компании выпускают пиво под брендами Pilsner Urquell, Velkopopovicky Kozel, Gambrinus, Budweiser Budvar, Staropramen и Bernard.

Свое решение производители объяснили переходом на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в связи с «военной операцией на Украине».

Plzensky Prazdroj является самым крупным экспортером чешского пива с поставками в более чем 50 стран и их ежегодным объемом в 1,8 млн гектолитров.

Budweiser Budvar является вторым по величине экспортером пива на российский рынок с ежегодным объемом поставок в 1,2 млн гектолитров.

Фото на обложке: Master1305 / Shutterstock

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