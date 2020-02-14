Day One Ventures Маши Дроковой вложился в музыкальный стартап Snafu Records

Венчурный фонд Day One Ventures Маши Дроковой принял участие в посевном раунде Snafu Records. В нем также приняли участие солистка группы АВВА Агнета Фельтског, Джон Бонтен из Spotify, Саманта Хегедус Стюарт из компании William Morris, основатели Soundboks, Headstart.io и другие. Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Русский венчур».

Как пишет TechCrunch, лид-инвестором стал фонд TrueSight Ventures. Всего было привлечено $2,9 млн. Rusbase направил запрос в Day One Ventures о подробностях сделки.



Алгоритм, созданный Snafu Records, распознает треки неизвестных музыкантов на YouTube, Instagram и SoundCloud. Дальше он оценивает их по степени вовлеченности слушателей, реакциям, самой музыке.



Программа выдает результат из 15-20 треков в неделю, которые прослушивает и оценивает команда.



Как заявили в компании, их целью является создание системы, в которой музыканты под лейблом Snafu Records смогут обращаться к экспертам, взамен отдавая часть выручки от стриминга. Официально лейбл открылся 6 февраля. До этого с ним подписали контракты 16 музыкантов.