Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Day One Ventures Маши Дроковой вложился в музыкальный стартап Snafu Records

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Венчурный фонд Day One Ventures Маши Дроковой принял участие в посевном раунде Snafu Records. В нем также приняли участие солистка группы АВВА Агнета Фельтског, Джон Бонтен из Spotify, Саманта Хегедус Стюарт из компании William Morris, основатели Soundboks, Headstart.io и другие. Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Русский венчур».

Day One Ventures Маши Дроковой вложился в музыкальный стартап Snafu Records

Как пишет TechCrunch, лид-инвестором стал фонд TrueSight Ventures. Всего было привлечено $2,9 млн. Rusbase направил запрос в Day One Ventures о подробностях сделки.

Алгоритм, созданный Snafu Records, распознает треки неизвестных музыкантов на YouTube, Instagram и SoundCloud. Дальше он оценивает их по степени вовлеченности слушателей, реакциям, самой музыке.

Программа выдает результат из 15-20 треков в неделю, которые прослушивает и оценивает команда.

Как заявили в компании, их целью является создание системы, в которой музыканты под лейблом Snafu Records смогут обращаться к экспертам, взамен отдавая часть выручки от стриминга. Официально лейбл открылся 6 февраля. До этого с ним подписали контракты 16 музыкантов.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

7 — 8 февраля 2020

Customer Development

10 февраля — 20 мая 2020

Тинькофф Финтех

11 — 14 февраля 2020

Маркетинговая стратегия

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ