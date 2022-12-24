В JPMorgan заявили о конце эпохи глобализации рынка капиталов и инвестиций, россияне «охладели» к новогодним турам из-за их стоимости, РКН проверит утечку данных в «Ситимобил» и другие новости этого дня.

«Деглобализация» рынка в 2023-м, подорожание новогодних туров, инвестиции Абрамовича: главное 24 декабря