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«Деглобализация» рынка в 2023-м, подорожание новогодних туров, инвестиции Абрамовича: главное 24 декабря

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В JPMorgan заявили о конце эпохи глобализации рынка капиталов и инвестиций, россияне «охладели» к новогодним турам из-за их стоимости, РКН проверит утечку данных в «Ситимобил» и другие новости этого дня.

«Деглобализация» рынка в 2023-м, подорожание новогодних туров, инвестиции Абрамовича: главное 24 декабря

Мир

  • Глобализация рынка капиталов и инвестиций подошла к концу, заявил представитель JPMorgan Asset Management Джаред Гросс. Главным трендом 2023 года, по его мнению, станет «деглобализация».

Россия

  • Роскомнадзор проверит возможную утечку данных таксистов «Ситимобил».
  • Кабмин продлил программу льготного кредитования закупок приоритетной для экономики импортной продукции до 30 октября 2023 года.

Бизнес

  • В 2015-2017 годах Роман Абрамович инвестировал более €200 млн в производителя медицинской марихуаны Curaleaf, рассказал Bloomberg председатель правления компании Борис Йордан.
  • Крупные японские страховые компании с 1 января 2023 года прекратят возмещать военный ущерб судам, проходящим через российские воды.

Туризм

  • Из-за роста стоимости новогодних туров на 30-40% спрос на эти поездки остался на уровне прошлого года, рассказали в Travelata. А доля путешествий внутри России выросла — с 11% до 19%.
  • АТОР считает, что новые меры правительства Таиланда по стимулированию экономики помогут снизить стоимость туров в азиатскую страну.

Транспорт

  • С 24 декабря на некоторых улицах Москвы изменится стоимость парковки. Новые тарифы помогут освободить до 10-15% мест, а также помогут разгрузить трафик, считают в Дептрансе.
  • Кроме того, со 2 января в Москве вырастет стоимость общественного транспорта на 1-4 руб. по некоторым тарифам.

Фото: Unsplash

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