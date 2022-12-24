Искусственный интеллект сдал медицинский экзамен на уровне реальных врачей

Искусственный интеллект вместе с британскими врачами сдал экзамен по радиологии в рамках курса лондонского Королевского колледжа радиологов. Средняя точность ответов программы составила 79,5%, в то время как специалисты набрали в среднем 84,8%.

Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal. Программа Smarturgences была разработана французской компанией Milvue. В рамках экзамена FRCR, который сдают студенты Королевского колледжа радиологов перед завершением обучения, участники теста должны расшифровать 30 рентгенограмм за 35 минут.

Для успешного прохождения экзамена необходимо правильно расшифровать минимум 90% снимков. Искусственный интеллект прошел два теста из десяти, а средняя точность ответов составила 79,5%.

Соперниками ИИ стали 26 реальных врачей-радиологов, сдававшие подобный экзамен в течение последнего года. Доктора в среднем прошли по четыре теста из десяти при средней точности ответов в 84,8%.

Программа верно диагностировала снимки, с которыми врачи справились в 91% случаев. Там, где большинство радиологов допускали ошибку, ИИ ошибался лишь в 50% случаев.

«Искусственному интеллекту все равно потребуется дальнейшее обучение, чтобы достичь того же уровня производительности и навыков, что и среднестатистическому рентгенологу, недавно получившему квалификацию FRCR», — отмечают исследователи.

Подчеркивается, что ИИ требуется больше подготовки для анализа «аномалий опорно-двигательного аппарата». У программы возникают проблемы с интерпретацией снимков брюшной полости и осевого скелета.

Фото: Unsplash