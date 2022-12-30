ЦБ разрешил банкам недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в России, богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд на фоне спецоперации на Украине, спрос на услуги ремонта цифровых гаджетов за год вырос на 20–25% и другие события 30 декабря.

«Столичные» ликеры и виски, российская мобильная ОС на Android: главное 30 декабря