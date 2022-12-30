«Столичные» ликеры и виски, российская мобильная ОС на Android: главное 30 декабря

Карина Пардаева
ЦБ разрешил банкам недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в России, богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд на фоне спецоперации на Украине, спрос на услуги ремонта цифровых гаджетов за год вырос на 20–25% и другие события 30 декабря.
«Столичные» ликеры и виски, российская мобильная ОС на Android: главное 30 декабряКарина Пардаева
Финансы
- ЦБ разрешил банкам недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в России. На фоне санкций такой канал платежей повысит устойчивость международной инфраструктуры.
Бизнес
- Владелец водочного бренда Stolichnaya — ФКП «Союзплодоимпорт» — решил выпускать ликеры, бренди, виски и настойки под брендом Stoli. Компания уже подала заявку на регистрацию нового товарного знака.
- Спрос на услуги ремонта цифровых гаджетов за год вырос на 20–25%. Это произошло из-за экспансии в РФ китайских вендоров второго и третьего эшелона, а также увеличения числа покупок подержанных смартфонов.
- Россияне в декабре стали реже заказывать доставку посылок по стране. Объем отправлений доставки в декабре вырос на 30% год к году.
- Богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд из-за ситуации вокруг Украины, утверждает Bloomberg.
Телеком
- В России хотят разработать мобильную операционную систему на базе Android. Разработкой займется компания, которую планируют учредить VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком».
- Российские ученые разрабатывают технологию распределения транспортных потоков в крупных городах. Новый метод позволит прогнозировать, как на трафик повлияет строительство дорог, станций метро или другие изменения инфраструктуры.
Фото на обложке: Misha Feriukov /
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