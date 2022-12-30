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«Столичные» ликеры и виски, российская мобильная ОС на Android: главное 30 декабря

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Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЦБ разрешил банкам недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в России, богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд на фоне спецоперации на Украине, спрос на услуги ремонта цифровых гаджетов за год вырос на 20–25% и другие события 30 декабря.

«Столичные» ликеры и виски, российская мобильная ОС на Android: главное 30 декабря

Финансы

  • ЦБ разрешил банкам недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в России. На фоне санкций такой канал платежей повысит устойчивость международной инфраструктуры.

Бизнес

  • Владелец водочного бренда Stolichnaya — ФКП «Союзплодоимпорт» — решил выпускать ликеры, бренди, виски и настойки под брендом Stoli. Компания уже подала заявку на регистрацию нового товарного знака.
  • Спрос на услуги ремонта цифровых гаджетов за год вырос на 20–25%. Это произошло из-за экспансии в РФ китайских вендоров второго и третьего эшелона, а также увеличения числа покупок подержанных смартфонов.
  • Россияне в декабре стали реже заказывать доставку посылок по стране. Объем отправлений доставки в декабре вырос на 30% год к году.
  • Богатейшие россияне потеряли почти $93 млрд из-за ситуации вокруг Украины, утверждает Bloomberg.

Телеком

  • В России хотят разработать мобильную операционную систему на базе Android. Разработкой займется компания, которую планируют учредить VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком».
  • Российские ученые разрабатывают технологию распределения транспортных потоков в крупных городах. Новый метод позволит прогнозировать, как на трафик повлияет строительство дорог, станций метро или другие изменения инфраструктуры.

Фото на обложке: Misha Feriukov / Shutterstock

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