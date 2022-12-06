Новые форматы участников fashion-рынка, выкуп подержанной техники в Tele2: главное 6 декабря

Карина Пардаева
Munz Group намерен запустить линейки одежды, владелец «Бочкари» задумался о покупке завода PepsiCo, Tele2 запустил в розничной сети сервис выкупа у населения подержанной техники и другие события 6 декабря.
Новые форматы участников fashion-рынка, выкуп подержанной техники в Tele2: главное 6 декабряКарина Пардаева
Россия
- Минфин предложил освободить компании под санкциями от налога на прибыль от продажи акций.
Бизнес
- Крупный дистрибутор электроники DiHouse (входит в группу «Ланит») представил свой бренд бытовой техники Red в партнерстве с Red Solution. Компания наняла порядка 700 разработчиков, которые ушли из другого отечественного бренда Redmond.
- Российский производитель обуви Munz Group намерен запустить линейки одежды под собственными торговыми марками. Продукция должна заместить на рынке товары уходящих из России западных брендов.
- Владелец пивоваренной компании «Бочкари» Вадим Смагин задумался о покупке закрытого завода PepsiCo в подмосковном Раменском.
- В России планируют запустить массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Предполагается, что мера позволит вывести из серой зоны этот сегмент рынка. Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки.
- Российский оператор мобильной связи Tele2 запустил в розничной сети сервис выкупа у населения подержанной техники. Клиенты компании могут сдать смартфоны и планшеты в салонах связи Tele2 и получить за них денежные средства на банковскую карту.
Технологии
- Крупные операторы фиксированного доступа в интернет вернулись к модели партнерств по запуску услуг на базе сетей локальных провайдеров в регионах. В частности, МТС в этом году вышла в 15 новых регионов, запустив оказание услуг на сетях местных операторов. В 2023 году таким образом в 20 новых регионов планирует выйти «Мегафон».
- «Ростелеком» рассчитывает получить льготные кредиты на сумму 1,2 млрд руб. на системы «умного» дома — от домашнего видеонаблюдения до контроля доступа в многоквартирные дома.
Фото на обложке: Creative Lab /
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