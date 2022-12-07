Госуслуги в МФЦ будут оказывать по биометрии, банки резко нарастили выпуск карт «Мир» в 2022 году, рекламный рынок в России начнет восстанавливаться и вырастет на 10% и другие события 7 декабря — в дайджесте RB.RU.

Госуслуги в МФЦ будут оказывать по биометрии, рекламный рынок вырастет на 10%: главное 7 декабря