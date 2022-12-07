Госуслуги в МФЦ будут оказывать по биометрии, рекламный рынок вырастет на 10%: главное 7 декабря

Карина Пардаева
Госуслуги в МФЦ будут оказывать по биометрии, банки резко нарастили выпуск карт «Мир» в 2022 году, рекламный рынок в России начнет восстанавливаться и вырастет на 10% и другие события 7 декабря — в дайджесте RB.RU.
Госуслуги в МФЦ будут оказывать по биометрии, рекламный рынок вырастет на 10%: главное 7 декабряКарина Пардаева
Россия
- В России разработали три варианта ответа на потолок цен на нефть. Проект указа президента обсуждают с его администрацией с правительством.
- Госуслуги, предоставляемые в многофункциональных центрах (МФЦ), могут стать доступными без предъявления паспорта, просто по биометрической идентификации. Такую возможность предусматривают поправки, подготовленные ко второму чтению законопроекта, регулирующего работу ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС).
Финансы
- Банки резко нарастили выпуск карт «Мир» в этом году. Они напечатали уже 161 млн карточек.
Бизнес
- В 2023 году рекламный рынок в России начнет восстанавливаться: он вырастет на 10% после падения в 2022 году на 25–30%.
Транспорт
- «Эра Глонасс» зафиксировала рост подключений к системе экстренного реагирования автомобилей, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта. За два месяца динамика увеличилась почти в семь раз, до 200 машин в сутки.
- Продажи автомобилей в ноябре упали почти на 62%. Самыми популярными стали российские и китайские модели.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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