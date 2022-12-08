Штраф за отсутствие ОСАГО, Kyocera возобновил поставки в Россию: главное 8 декабря

Карина Пардаева
Японский производитель принтеров Kyocera возобновил поставки в Россию, Минпромторг США ввел экспортные ограничения против 10 российских производителей электроники, в России появится национальная издательская система и другие события 8 декабря.
Штраф за отсутствие ОСАГО, Kyocera возобновил поставки в Россию: главное 8 декабряКарина Пардаева
Мир
- Минторг США ввел экспортные ограничения против 10 российских производителей электроники, которые по данным американского минфина, «способствуют развитию российского военно-промышленного и оборонно-промышленного комплекса».
Россия
- Штраф за отсутствие ОСАГО может увеличиться в несколько раз. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга.
- В Минпромторге заявили, что японский производитель принтеров Kyocera возобновил поставки в Россию.
Бизнес
- С начала года в России упал спрос не только на премиум-смартфоны, но и на устройства низкого ценового сегмента, говорят ритейлеры: всерьез растут только продажи телефонов стоимостью 30–40 тыс. рублей.
- Ритейлеры, торгующие товарами для дома, выходят в продовольственный сегмент. Так, сеть дешевых магазинов «Галамарт» намерена расширить ассортимент за счет продуктов. Еще один непродовольственный ритейлер этой категории — Fix Price запустил такой бизнес ранее, но продажи продуктов у сети пока невелики.
- В России появится национальная издательская система. Cистему запустят на базе российского комплекса Axiocat. На доработку Axiocat надо выделить около 60-65 млн рублей.
- Российские застройщики стали рассматривать возможность реализации проектов в ОАЭ. За 11 месяцев 2022 года, по данным Kalinka, в Дубае россиянами заключено 87,7 тысяч сделок с недвижимостью — на 44% выше показателя 2021 года.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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