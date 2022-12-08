Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Штраф за отсутствие ОСАГО, Kyocera возобновил поставки в Россию: главное 8 декабря

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Японский производитель принтеров Kyocera возобновил поставки в Россию, Минпромторг США ввел экспортные ограничения против 10 российских производителей электроники, в России появится национальная издательская система и другие события 8 декабря.

Штраф за отсутствие ОСАГО, Kyocera возобновил поставки в Россию: главное 8 декабря

Мир

  • Минторг США ввел экспортные ограничения против 10 российских производителей электроники, которые по данным американского минфина, «способствуют развитию российского военно-промышленного и оборонно-промышленного комплекса».

Россия

  • Штраф за отсутствие ОСАГО может увеличиться в несколько раз. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга.
  • В Минпромторге заявили, что японский производитель принтеров Kyocera возобновил поставки в Россию.

Бизнес

  • С начала года в России упал спрос не только на премиум-смартфоны, но и на устройства низкого ценового сегмента, говорят ритейлеры: всерьез растут только продажи телефонов стоимостью 30–40 тыс. рублей.
  • Ритейлеры, торгующие товарами для дома, выходят в продовольственный сегмент. Так, сеть дешевых магазинов «Галамарт» намерена расширить ассортимент за счет продуктов. Еще один непродовольственный ритейлер этой категории — Fix Price запустил такой бизнес ранее, но продажи продуктов у сети пока невелики.
  •  В России появится национальная издательская система. Cистему запустят на базе российского комплекса Axiocat. На доработку Axiocat надо выделить около 60-65 млн рублей.
  • Российские застройщики стали рассматривать возможность реализации проектов в ОАЭ. За 11 месяцев 2022 года, по данным Kalinka, в Дубае россиянами заключено 87,7 тысяч сделок с недвижимостью — на 44% выше показателя 2021 года.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В ЦБ уточнили позицию по легализации майнинга и продаже криптовалют в России
  2. 2 Госуслуги в МФЦ будут оказывать по биометрии, рекламный рынок вырастет на 10%: главное 7 декабря
  3. 3 Платежная система Skrill: все о работе в России
  4. 4 Платежные системы, работающие в России: виды, тарифы и условия
  5. 5 Налоги на малый бизнес в 2022 году
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

14 декабря 2022

HackWagon22

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ