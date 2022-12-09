RB продолжает следить за основными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Россия и Турция разработают альтернативу оплате картами «Мир» к маю-июню 2023 года, Тимати и Артур Зеленый запустят в Москве foodtech-проект, HeadHunter обязали собирать и предоставлять всю информацию по требованию ФСБ и другие новости 9 декабря.

«М.Видео-Эльдорадо» плюсуются, hh будет передавать данные ФСБ: главное 9 декабря