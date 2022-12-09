«М.Видео-Эльдорадо» плюсуются, hh будет передавать данные ФСБ: главное 9 декабря

RB продолжает следить за основными событиями для бизнеса на фоне спецоперации на Украине: Россия и Турция разработают альтернативу оплате картами «Мир» к маю-июню 2023 года, Тимати и Артур Зеленый запустят в Москве foodtech-проект, HeadHunter обязали собирать и предоставлять всю информацию по требованию ФСБ и другие новости 9 декабря.
Финансы
- Россия и Турция разработают альтернативу оплате картами «Мир» к маю-июню 2023 года.
- Мосбиржа объявила тендер на разработку терминала для внебиржевых торгов в рамках импортозамещения продуктов Bloomberg.
Бизнес
- В 2023 году Тимур Юнусов (Тимати) и основатель Performance Group Артур Зеленый запустят в Москве foodtech-проект. Объем инвестиций пока составит 100 млн рублей.
- Онлайн-ритейлер Ozon сдал офис на 750 рабочих мест (6426 кв. м.) в бизнес-центре «Искра-парк» в Москве госкомпании «Дом.рф». Сумму сделки стороны не раскрывают. Ставка субаренды составляет около 27–29 тыс. рублей за одно рабочее место в месяц.
- «М.Видео-Эльдорадо» объединит сети под новым брендом «Эльдорадо + М.Видео», чтобы повысить их экономическую эффективность. Магазины с названием «Эльдорадо +М.Видео» уже запущены в Тольятти и Рязани.
- HeadHunter обязали собирать и предоставлять всю информацию по требованию ФСБ.
- VK инвестировал в перезапуск московского концертного клуба Stadium под собственным брендом. Ранее клуб сотрудничал с PepsiCo и поддерживал бренд ее энергетика Adrenaline Rush.
- На российском авторынке к концу 2022 года остались только 14 брендов из 60. Только три являются отечественными: Lada, ГАЗ и УАЗ. Остальные китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.
Технологии
- Переход российских сотовых операторов с импортного сетевого оборудования на отечественное, по крайней мере в полном объеме, может быть отложен с 2023-го на 2025–2028 годы.
Транспорт
- Российским авиаперевозчикам удалось вернуть к полётам за рубеж 201 иностранный самолет.
Фото на обложке: artpixelgraphy Studio /
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