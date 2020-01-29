Транснациональные компании, работающие в Китае, начали оказывать финансовую помощь местным организациям для борьбы с коронавирусом. Они заявили, что готовы пожертвовать в общей сложности 10 млн юаней (около $1,4 млн). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times.

Dell, Microsoft, L'Oreal, PepsiCo будут помогать Китаю в борьбе с коронавирусом