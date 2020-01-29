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Dell, Microsoft, L'Oreal, PepsiCo будут помогать Китаю в борьбе с коронавирусом

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Транснациональные компании, работающие в Китае, начали оказывать финансовую помощь местным организациям для борьбы с коронавирусом. Они заявили, что готовы пожертвовать в общей сложности 10 млн юаней (около $1,4 млн). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times.

Dell, Microsoft, L'Oreal, PepsiCo будут помогать Китаю в борьбе с коронавирусом

Производители компьютеров и цифровой техники Dell и Microsoft собираются направить 2 млн и 1 млн юаней соответственно. Корпорация Cargill, инвестирующая в промышленность и продукты питания, пожертвует Китайскому Красному Кресту 2 млн юаней.

Другими компаниями, вызвавшимися помочь стране в борьбе с коронавирусом, стали PepsiCo, Procter & Gamble, Michelin, Bayer и L'Oreal.

Как пишет FT, китайские корпорации — Tencent, Alibaba, Lenovo, Xiaomi — направили организациям гораздо больше ресурсов, чем транснациональные. При этом, издание отмечает тот факт, то, что последние помогают Китаю, несмотря на продолжающуся торговую войну.

Ранее фонд Билла и Мелинды Гейтс пообещал перечислить $10 млн на борьбу с коронавирусом. Средства направят специалистам и учреждениям, работающим в Китае и африканских странах. 

Фото: NATNN / Shutterstock

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