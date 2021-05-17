Организаторы «Цифрового прорыва» продолжают набирать команды для участия в хакатонах

С 21 по 23 мая состоится Energomach — второй хакатон конкурса «Цифровой прорыв», посвященный «умным» городам и технологиям в промышленности. Всего в рамках конкурса пройдет восемь соревнований. Общий призовой фонд составляет 55 млн рублей.

Присоединиться к хакатону могут команды от трех до пяти человек, состоящие их совершеннолетних специалистов в сферах ИТ, дизайна и управления. Также команду можно собрать из других индивидуальных участников.

Участникам предстоит выбрать одну из восьми задач:

Алгоритм, помогающий предупреждать ЧС на объектах ТЭК, и система для визуализации данных. Партнер: Минэнерго РФ. ИТ-решение, с помощью которого можно собирать данные о транспортных потоках без перекрытия движения. Партнер: «Транспортные инновации Москвы». Визуализация, которая позволит отслеживать эксплуатацию здания — использование электроэнергии, включение и выключение света, изменение температуры и так далее. Партнер: «Росатом». Цифровой помощник для пользователей платформы ГИСП (государственной информационной системы промышленности). Партнер: Минпромторг РФ. Платформа для аренды самокатов, велосипедов и другого спортинвентаря в Ямало-Ненецком автономном округе. Партнер: правительство ЯНАО. Решение, которое позволит определять людей и объекты между дверьми общественного транспорта. Партнер: АО НИИАС (ОАО «РЖД»). Рабочие места диспетчера аэропортовых служб и полевого инженера с элементами геймификации. Партнер: Международный аэропорт Шереметьево. Универсальный электронный пропуск «Единая карта жителя и гостя города», который позволит попадать в музеи, школы, театры, бронировать столик в ресторане, оплачивать проезд. Партнер: администрация Новороссийска.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.



Фото на обложке: Pogorelova Olga / Shutterstock