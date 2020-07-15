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Digital Horizon вложился в платформу для стриминга данных Ably

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Венчурный фонд Digital Horizon вложился в британский стартап Ably. Это платформа для стриминга данных и доставки сообщений в реальном времени. Компания привлекла $7 млн. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.

Digital Horizon вложился в платформу для стриминга данных Ably

Лид-инвестором раунда выступил фонд MMC Ventures. Сколько конкретно вложил Digital Horizon и какую долю получил, остается неизвестным.

Привлеченные инвестиции будут направлены на дальнейшее развитие проекта. В планах Ably — расширение функциональности, интеграция с другими платформами, разработка и внедрение дополнительных открытых протоколов.

Команда проекта Ably

Стартап был запущен в 2016 году. Предоставляет разработчикам API, инструменты и облачную инфраструктуру для обмена данными в реальном времени. Среди клиентов платформы как небольшие стартапы, так и крупные компании (Toyota, Bloomberg, Capgemini). 

По собственным данным, ежемесячно Ably доставляет 100 млрд сообщений до 50 млн конечных пользователей.

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