«Для развития технологий»: Digital Horizon инвестировал в стартап Trax Retail

Венчурный фонд Digital Horizon принял участие в инвестиционном раунде Е компании Trax Retail, которая специализируется на применении технологий искусственного интеллекта и распознавания изображений для аналитики в секторе розничной торговли. Раунд размером $640 млн лидировали SoftBank Vision Fund 2 и BlackRock. Кроме того, в раунде приняли участие российские частные инвесторы из закрытого клуба Digital Horizon Select.

Trax помогает офлайн-магазинам управлять операционными процессами, инвентаризацией и мерчендайзингом, а брендам – получать в реальном времени данные о продажах, ценах, промоактивностях конкурентов и многое другое, гласит пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

Для анализа продаж сервис применяет технологии компьютерного зрения, интернет-вещей, а также облачное программное обеспечение.

Привлечённые средства Trax использует для продвижения бизнеса на мировом рынке, а также для развития своих продуктов.

«Мы видим, как розничные сети активно перестраивают свои подходы к ведению бизнеса, запускают мультиформатные цифровые сервисы, выходят в новые ниши. Чтобы успешно конкурировать — как офлайн, так и онлайн, — ритейлерам нужны новые инструменты для автоматизации обновленных процессов и анализа данных. Мы уверены, что Trax — отличное решение для преодоления вызовов, которые стоят сегодня перед розничной торговлей», — заявил Алан Ваксман, основатель и управляющий партнер фонда Digital Horizon.

Флагманское решение Trax — Retail Watch — собирает данные о товарах на полках, используя видеокамеры и автономных роботов в сочетании с технологиями компьютерного зрения и машинным обучением. Retail Watch отправляет предупреждения, если товара осталось мало или он стоит не на своем месте, а также если обнаружены ошибки на ценниках. Также Retail Watch можно использовать для онлайн-продаж, чтобы показывать покупателям, какие товары есть в наличии.

Другое решение Trax, Dynamic Merchandising, помогает найти временных сотрудников для выполнения работ в магазинах, например, если необходимо срочно переместить товар со склада в торговый зал.

Стартап Trax был основан в 2010 году в Сингапуре. Компания стала единорогом в 2019 году, когда её оценка достигла $1,3 млрд. Офисы компании расположены также в Бразилии, США, Китае, Великобритании, Израиле, Мексике, Японии, Венгрии, Франции, России и Австралии; в сферу обслуживания Trax входят клиенты из более, чем 90 стран.

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Фото: Digital Horizon.