Dior может открыть флагманские бутики в Москве в 2028 году: бренд планирует вернуться в ГУМ и Столешников переулок

Dior собирается открыть два ключевых бутика в Москве к 2028 году, сообщает «Коммерсант». До приостановки деятельности рынок России приносил компании более 8 млрд рублей выручки в год. Если вернётся Dior, то открыть свои магазины в России могут и другие иностранные премиальные бренды, подчернули аналитики в разговоре с «Коммерсантом».

В 2024 году все магазины Dior в России были закрыты

Ещё в 2022 году бренд принял решение о постепенном сокращении количества магазинов Dior в России. Спустя несколько лет, в отчётности за 2024 год, российское подразделение Dior сообщило о полном закрытии бутиков.

Теперь же бренд собирается открыть два ключевых магазина в Москве, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пояснения к бухгалтерской отчётности российского юрлица. Потенциально это может случиться в 2028 году.

Остановка работы розницы сильно снизила финпоказатели бренда

Финансовые результаты российского юрлица резко снизились после остановки работы розницы. В 2021 году бренд смог заработать в 8,5 млрд рублей, а прибыль после вычета всех расходов составила около 1,38 млрд рублей. Спустя четыре года Dior смог заработать лишь 592 тысячи рублей, чистый убыток достиг 120 млн рублей, то есть расходы компании перевесили доходы. При этом бренд продлил регистрацию своего товарного знака в России до 2034 года.

Dior остаётся одним из крупнейших игроков мирового рынка: общая выручка бренда за девять месяцев 2025 года составила 58,1 млрд евро.

Бренд продает косметику и парфюмерию в России

Несмотря на приостановку работы бутиков, бренд продолжает присутствовать на российском рынке, продавая свои косметологические продукты и парфюм. Продукция Dior продаётся в сетях «Золотое яблоко», «Рив Гош» и «Иль де Ботэ».

По данным экспертов рынка недвижимости, на которых ссылается «Коммерсант», Dior продолжает арендовать часть торговых площадей в Москве, хотя магазины остаются закрытыми.

Ставки аренды для стрит-ритейла в Столешниковом переулке оцениваются примерно в 168–172 тыс. руб. за кв. м в год, а в ГУМе — 70–120 тыс. руб. за кв. м. При таких условиях ежегодная аренда помещения площадью 600 кв. м может превышать 100 млн рублей.

Если вернётся Dior — могут вернуться и другие люксовые бренды

Эксперты, чьи слова приводит «Коммерсант», считают, что Dior могут находиться в стратегии ожидания. Компании всё ещё важно сохранить юридическое присутствие и возможность вернуться на рынок после изменения геополитической ситуации.

Аналитики «Коммерсанта» отмечают, что российский рынок традиционно обеспечивал значительные обороты для международных люксовых брендов. Если Dior действительно возобновит работу в стране, аналогичный шаг могут рассмотреть и другие игроки люксового сегмента.