Четверть россиян считает значимость диплома для карьеры переоцененной

Каждый четвертый россиянин считает, что значимость диплома о высшем образовании для карьеры переоценена. Такой ответ дали 24% участников опроса рекрутингового сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении Rusbase). По их мнению, работодатели ценят навыки соискателей больше, чем диплом.

При этом 40% респондентов полагают, что хороший ВУЗ поможет при трудоустройстве, а навыки придется получать уже во время работы. Еще 36% опрошенных указали, что значимость образования зависит от профессии.

Большинство респондентов не согласились с тем, что онлайн-курсы могут заменить обучение в обычных университетах (58%). 21% россиян скорее согласны, что онлайн-курсы могут стать альтернативой высшему образованию. Столько же респондентов в этом твердо уверены.

«Актуальность высшего образования сохраняется для многих специальностей: например, в медицине, промышленности, логистике, био- и нанотехнологиях. Однако некоторые профессии сегодня требуют владения специальными навыками, которые часто можно получить на онлайн-курсах или в ходе самообразования. Это web-дизайн, онлайн-маркетинг, некоторые IT-профессии», — отметила Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса «Работа.ру».

Портал «Работа.ру» проводил опрос в июне 2020 года. В нем приняли участие 2600 россиян из всех округов страны.

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