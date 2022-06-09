Россиянин подал иск к H&M на 700 тыс. рублей за дискриминацию по нацпризнаку

Приморский юрист и глава компании «Аргумент» Дмитрий Качан подал иск на 700 тыс. рублей к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» за дискриминацию по национальному признаку из-за закрытия сети магазинов H&M в России.
На сайте магазина есть товары с пометкой «в наличии» при указании цены в рублях вместе с доставкой. При этом заказать вещь нельзя, так как временно невозможно совершить покупку в этом регионе, сообщило РИА Новости.
Дмитрий Качан также подчеркнул, что компания ущемляет права потребителя, ограничив свою деятельность только на территории России. При этом отсутствие записи о ликвидации организации или ее банкротстве без объективных причин подвергает потребителя дискриминации по национальному признаку.
«Почему я как гражданин РФ не имею возможности приобрести товар у организации, которая не в состоянии ликвидации, простоя и банкротства, а просто объявила, что закрывает магазины на территории России в поддержку граждан Украины? Мы, обычные потребители в России, ничем не хуже и имеем право покупать одежду там, где хотим», — сказал юрист.
Иск принят к производству Спасским районным судом Приморья. Предварительное судебное заседание назначено на 29 июня.
H&M закрылся в России в начале марта, сказав, что глубоко обеспокоен трагическими событиями на Украине и «поддерживает всех людей, которые пострадали». Cогласно данным источников Mash, магазины бренда не откроются раньше сентября. К этому моменту компания должна определиться относительно текущей ситуации, как действовать дальше. H&M не планирует продавать российский бизнес или проводить ребрендинг.
Фото на обложке: Roger Utting /
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