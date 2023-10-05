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Разработать креативную концепцию и воплотить ее в жизнь: стартовал креатон «Дизайн-цех»

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы открыло набор участников на креатон «Дизайн-цех». Командам предстоит разработать сувенирную продукцию и мерч для крупных российских компаний. У победителей будет возможность воплотить креативные проекты в жизнь. Подать заявку можно до 19 октября. 

Разработать креативную концепцию и воплотить ее в жизнь: стартовал креатон «Дизайн-цех»

Кто может участвовать

Принять участие в креатоне могут опытные и начинающие креаторы: дизайнеры, иллюстраторы, маркетологи и другие специалисты. Всех, кто пройдет отбор, организаторы объединят в команды по три-пять человек, также можно подать командную заявку. Всего примут участие 25 команд.

Что нужно делать

Разработать дизайн подарков, сувенирной продукции и мерча для Музея русского импрессионизма, ВДНХ, кластера «Ломоносов», арт-резиденции «Сильно» (Дагестан), ЦНИИмаш (предприятие Роскосмоса). Подробная информация о каждой задаче — на сайте

Непосредственно до креатона у команд будет возможность изучить дополнительные материалы и встретиться с партнерами треков. А по итогам конкурса, который продлится с 30 по 31 октября, каждая команда презентует свое решение, а жюри выберет пять команд-победителей. 

Что получат победители

  • Опыт взаимодействия с известными российскими компаниями в сфере искусства, культуры и науки и реализовать проект для них.
  • Сильный кейс в портфолио и признание в профессиональном комьюнити. 
  • Возможность реализовать проект в формате производства пилотной партии продукции.

«По итогам двух прошедших конкурсов мы видим востребованность проекта — в мероприятиях приняли участие 240 человек и 10 компаний-заказчиков. “Дизайн-цех” помогает реализовать сразу две задачи: подчеркивает статус компаний благодаря наличию уникальных креативных решений и развивает компетенции молодых дизайнеров, позволяя им найти бизнес-партнеров и выпустить свой уникальный продукт», — сообщила Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий.

Подать заявку на участие в «Дизайн-цехе» можно до 19 октября 2023 года.

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