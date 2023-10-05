Разработать креативную концепцию и воплотить ее в жизнь: стартовал креатон «Дизайн-цех»

Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы открыло набор участников на креатон «Дизайн-цех». Командам предстоит разработать сувенирную продукцию и мерч для крупных российских компаний. У победителей будет возможность воплотить креативные проекты в жизнь. Подать заявку можно до 19 октября.
Кто может участвовать
Принять участие в креатоне могут опытные и начинающие креаторы: дизайнеры, иллюстраторы, маркетологи и другие специалисты. Всех, кто пройдет отбор, организаторы объединят в команды по три-пять человек, также можно подать командную заявку. Всего примут участие 25 команд.
Что нужно делать
Разработать дизайн подарков, сувенирной продукции и мерча для Музея русского импрессионизма, ВДНХ, кластера «Ломоносов», арт-резиденции «Сильно» (Дагестан), ЦНИИмаш (предприятие Роскосмоса). Подробная информация о каждой задаче — на сайте.
Непосредственно до креатона у команд будет возможность изучить дополнительные материалы и встретиться с партнерами треков. А по итогам конкурса, который продлится с 30 по 31 октября, каждая команда презентует свое решение, а жюри выберет пять команд-победителей.
Что получат победители
- Опыт взаимодействия с известными российскими компаниями в сфере искусства, культуры и науки и реализовать проект для них.
- Сильный кейс в портфолио и признание в профессиональном комьюнити.
- Возможность реализовать проект в формате производства пилотной партии продукции.
«По итогам двух прошедших конкурсов мы видим востребованность проекта — в мероприятиях приняли участие 240 человек и 10 компаний-заказчиков. “Дизайн-цех” помогает реализовать сразу две задачи: подчеркивает статус компаний благодаря наличию уникальных креативных решений и развивает компетенции молодых дизайнеров, позволяя им найти бизнес-партнеров и выпустить свой уникальный продукт», — сообщила Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий.
Подать заявку на участие в «Дизайн-цехе» можно до 19 октября 2023 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Повседневная магия: опыт использования Honor MagicBook 14
- 2 Bonnie&Slide приглашает на курс по дизайну презентаций
- 3 Какими должны быть сервисы на стыке цифрового и реального миров в 2023 году: выясняем на примере дизайна интерьера
- 4 Какие правила соблюдать бизнесу при заказе логотипа у дизайнера?
- 5 Скорость, персонализация и микродействия: три главных тренда UX сегодня
ВОЗМОЖНОСТИ
05 октября 2023
08 октября 2023
08 октября 2023