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Продавец электроники DNS открыл сеть магазинов продуктов

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Продавец электроники DNS запустил сеть магазинов продуктов у дома под брендом «Квартет вкусов». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора группы DNS Дмитрия Алексеева.

Продавец электроники DNS открыл сеть магазинов продуктов

Первый магазин сети открылся летом 2019 года во Владивостоке. Сейчас их там восемь. В «Квартете вкусов» продаются 2000-2500 товаров, в том числе овощи, фрукты, молочная продукция и хлеб. Средний чек в магазине — 300 рублей.

Средняя площадь магазинов — до 100 квадартных метров.

По словам Алексеева, формат небольших магазинов у дома был выбран потому, что во Владивостоке трудно арендовать большую площадь. Именно поэтому в регион не заходят крупные сети, считает он.

Открытие каждого магазина обходится DNS в 2 млн рублей. Сейчас сеть «Квартет вкусов» работает в пилотном режиме, и говорить о расширении пока рано, отметил Алексеев.

В Приморье продуктовым ритейлом занимаются хабаровская сеть «Самбери» и «Фреш 25» из Уссурийска, которым, по данным Infoline, принадлежат 6% и 10% местного рынка. В 2019 году «Фреш 25» начала развивать франшизу «Дикси» – «Первым делом».

Штаб-квратира DNS находится во Владивостоке. В Приморье у компании уже есть непрофильный бизнес — строительство коммерческой недвижимости, жилых комплексов и загородных поселков через  «DNS девелопмент». 

По продаже электроники DNS занимает второе место в России «М.Видео-Эльдорадо». У компании 900 магазинов «DNS гипер», DNS, «Фрау Техника» и «Технопоинт», большинство их которых открыты в регионах.

Фото: Sharaf Maksumov / Shutterstock

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