Dodo Brands ищет партнеров для масштабирования сети кофеен «Дринкит»

Dodo Brands Федора Овчинникова объявила о запуске франчайзинга сети кофеен «Дринкит» в России. Компания ищет 9 опытных партнеров, готовых на условиях льготного роялти и без паушального взноса предложить подходящие решения для открытия заведений.

Согласно установленным критериям, партнер должен быть опытным и предложить хорошую локацию для открытия заведения. Рассматриваются только города-миллионники. Хорошая локация в Москве будет преимуществом, отметили в Dodo Brands.

«Мы рассматриваем как действующих партнеров “Додо”, так и предпринимателей, с которыми мы еще не работали. Для нас будет важен опыт в операционном бизнесе, общие ценности, наличие ресурсов, а для действующих партнеров “Додо” – внутренние рейтинги», – подчеркнули в компании.

Условия партнерства таковы:

без паушального взноса

роялти в размере 0,5% от выручки в первые три года работы

бесплатный дизайн-проект, обучение, поддержка, выезд на запуск

партнер должен вложить 1 млн в прямую рекламу до открытия и в первые три месяца работы

Dodo Brands намерены вместе с новыми партнерами доработать модель, меню, процессы и, как сказали в компании, в 2022 году начать «настоящее масштабирование».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Dodo Brands