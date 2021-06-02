Dodo Brands ищет партнеров для масштабирования сети кофеен «Дринкит»

Dodo Brands Федора Овчинникова объявила о запуске франчайзинга сети кофеен «Дринкит» в России. Компания ищет 9 опытных партнеров, готовых на условиях льготного роялти и без паушального взноса предложить подходящие решения для открытия заведений.
Согласно установленным критериям, партнер должен быть опытным и предложить хорошую локацию для открытия заведения. Рассматриваются только города-миллионники. Хорошая локация в Москве будет преимуществом, отметили в Dodo Brands.
«Мы рассматриваем как действующих партнеров “Додо”, так и предпринимателей, с которыми мы еще не работали. Для нас будет важен опыт в операционном бизнесе, общие ценности, наличие ресурсов, а для действующих партнеров “Додо” – внутренние рейтинги», – подчеркнули в компании.
Условия партнерства таковы:
- без паушального взноса
- роялти в размере 0,5% от выручки в первые три года работы
- бесплатный дизайн-проект, обучение, поддержка, выезд на запуск
- партнер должен вложить 1 млн в прямую рекламу до открытия и в первые три месяца работы
Dodo Brands намерены вместе с новыми партнерами доработать модель, меню, процессы и, как сказали в компании, в 2022 году начать «настоящее масштабирование».
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Фото: Dodo Brands
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