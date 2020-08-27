Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении одного из крупнейших партнеров сети в 2019 году

В 2019 году преступники похитили одного из крупнейших франчайзи сети пиццерий «Додо Пицца» Владимира Горецкого. Об этом в своем телеграм-канале рассказал основатель сети Федор Овчинников.

По словам Овчинникова, Горецкий — один из первых и крупнейших франчайзи сети «Додо Пицца». Первую пиццерию он открыл в сентябре 2012 года в Смоленске. Сегодня Горецкий управляет 21 пиццерией в Москве, Смоленске, Калуге, Вязьме и Обнинске. Также Горецкому принадлежит право на развитие бренда «Додо Пицца» в Польше.

В июле 2019 года Горецкому позвонил незнакомый мужчина, который назвал себя представителем инвестора, заинтересованного проектом в Польше.

В августе предприниматель встретился с «представителем инвестора». В ходе переговоров Горецкий отказался от сотрудничества в Польше, но согласился познакомиться с инвестором, пишет Овчинников.

Преступники организовали встречу в Риге, куда Горецкий прилетел в сентябре прошлого года. Из аэропорта его отвезли в загородный дом, где распылили в глаза газ, повалили на пол и связали.

По словам Овчинникова, у Горецкого забрали всю технику и потребовали раскрыть пароли ко всем аккаунтам. Преступники вывели со счетов предпринимателя 3,6 млн рублей, получили через курьера в Москве 900 тысяч наличными и заставили подписать долговые обязательства на 32 млн рублей. Горецкого удерживали в заложниках пять дней, а затем отпустили.

«Вернувшись в Москву, Владимир сразу же сообщил нам о случившемся. Наша команда сразу включилась в работу. Нападение на наших партнеров — это нападение на нас. Мы совместно решили не платить вымогателям, повысить меры безопасности по всей сети и обратиться в полицию», — пишет основатель «Додо пиццы».

Предприниматели добились возбуждения уголовных дел в Москве и Латвии. 18 августа 2020 года в Москве задержали одного из преступников — «представителя инвестора», с которым Горецкий говорил по телефону.

Как пишет Овчинников, Горецкий был не единственной жертвой преступников. Основатель сети пиццерий рассказал о еще одном российском предпринимателе, которого пригласили на встречу в другую страну и похитили. Овчинников предложил пострадавших от действий преступников связаться с ним.