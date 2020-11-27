Страховые компании запросили доступ к системе распознавания лиц в Москве

Крупные страховые компании и Центробанк рассчитывают получить доступ к системе интеллектуального видеонаблюдения в столице. Переговоры ведутся с департаментом информационных технологий Москвы, сообщает «Коммерсантъ».

Страховщики считают, что данные системы распознавания лиц позволят им лучше бороться с мошенничеством и сократить сроки урегулирования убытков. За доступ к системе они готовы платить, приводит издание слова вице-президента Всероссийского союза страховщиков Сергея Ефрема.

Компании просят предоставить им доступ к камерам не только Центра организации дорожного движения (ЦОДД), но и департамента информационных технологий (ДИТ). В перспективе страховые компании рассчитывают просматривать данные комплекса «Безопасный город», камеры которого устанавливаются по всей стране.

Возможность получить данные с камер у страховщиков есть и сейчас — по запросу в мэрию, но процесс занимает около трех дней, поясняет партнер компании Digital Rights Center Саркис Дарбинян. Компании заинтересованы в беспрепятственном доступе к видео.

По сведениям издания, в переговорах участвует «АльфаСтрахование», интерес к доступу к системе видеонаблюдения подтвердили в «Ренессанс страховании» и «Ингосстрахе».

Запрос издания в ЦОДД о переговорах перенаправили в ДИТ, в департаменте заявили, что на данный момент доступ к камерам имеют только «уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов». Отказ от комментариев «Коммерсантъ» получил и от пресс-службы Центробанка.

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