Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — говорится в сообщении.

Также Володин поблагодарил подписчиков Telegram-канала за обратную связь. «Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — отметил спикер Госдумы.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в ноябре 2021 года. В случае принятие документ обязывал россиян предъявлять электронные сертификаты о вакцинации с QR-кодами в общественных местах и на транспорте. В дальнейшем от идеи проверок на транспорте отказались.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении 16 декабря 2021 года. После чего его повторно отправили в правительство, Совет Федерации и регионы для обсуждения. В январе 2022 года кабмин отложил рассмотрение документа.

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, рассмотрение во втором чтении было отложено из-за новых вызовов. По ее словам, документ прошел первое чтение с учетом особенностей распространения дельта-штамма. Но распространением нового омикрон-штамма станет новым вызовом, поэтому его рассмотрение было отложено для внесения поправок

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!