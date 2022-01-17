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Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

«Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — говорится в сообщении.

Также Володин поблагодарил подписчиков Telegram-канала за обратную связь. «Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — отметил спикер Госдумы.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в ноябре 2021 года. В случае принятие документ обязывал россиян предъявлять электронные сертификаты о вакцинации с QR-кодами в общественных местах и на транспорте. В дальнейшем от идеи проверок на транспорте отказались.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении 16 декабря 2021 года. После чего его повторно отправили в правительство, Совет Федерации и регионы для обсуждения. В январе 2022 года кабмин отложил рассмотрение документа. 

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, рассмотрение во втором чтении было отложено из-за новых вызовов. По ее словам, документ прошел первое чтение с учетом особенностей распространения дельта-штамма. Но распространением нового омикрон-штамма станет новым вызовом, поэтому его рассмотрение было отложено для внесения поправок 

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