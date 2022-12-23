Ежемесячная аудитория «Дзена» достигла 70 млн человек

Число активных авторов в 2022 году на платформе «Дзен» выросло вдвое по сравнению с прошлым годом — сейчас их более 100 тыс. в неделю, а ежемесячная аудитория достигла 70 млн человек. Об этом RB.RU сообщил представитель контентной платформы.

Блогеры, бренды и медиа создают контент в четырех форматах: посты, статьи, горизонтальные видео и вертикальные ролики. Трендом года стали короткие форматы: короткие вертикальные ролики стали создавать в 3,5 раза чаще, а посты — в 15 раз.

Количество публикуемого в «Дзене» контента также выросло в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

В следующем году «Дзен» планирует развивать новые инструменты для авторов, добавит новые метрики в личном кабинете автора (например, платформа будет подсказывать, как эффективнее взаимодействовать с аудиторией).

В сентябре 2022 года контентная платформа «Дзен» получила нового владельца — холдинг VK выкупил ее у «Яндекса» вместе с сервисом «Новости». В декабре в «Дзене» появилась авторизация при помощи VK ID.

Фото на обложке: Ascannio / Shutterstock