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Казахстан подтвердил экстрадицию топ-менеджера бывшей Group-IB Никиты Кислицина в Россию

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиты Кислицина, которого обвиняют по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Казахстан подтвердил экстрадицию топ-менеджера бывшей Group-IB Никиты Кислицина в Россию

«21 декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Прокуратура РФ считает, что Кислицин с другими участниками махинации, незаконно получив доступ к данным сервера одной из компаний, попыталась путем шантажа получить выплаты в размере полумиллиона рублей за сохранение информации в тайне.

Кислицин находится в руках казахстанских властей с 21 декабря, но ранее информацию об этом прокуратура официально не подтверждала.

Никита был задержан в аэропорту Алма-Аты 22 июня 2023 года. Это произошло по запросу Интерпола, поскольку Минюст США тоже претендовал на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T., которого в этой стране обвинили о в ряде крупных хакерских атаках в 2020 году (на LinkedIn, Dropbox и Formspring).

Ранее в этом году Федеральная служба безопасности завершила расследование дела в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене: столичный суд приговорил предпринимателя к 14 годам колонии.

Фото на обложке: Unsplash

 

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