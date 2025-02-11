США, Австралия и Британия ввели санкции против провайдера из Барнаула

США, Австралия и Великобритания совместно ввели санкции в отношении провайдера Zservers из Барнаула, который якобы предоставлял услуги хостинга и поддерживал хакерские атаки с помощью вируса-вымогателя LockBit. Об этом сообщает Минфин США.

В ведомстве утверждают, что российская группировка хакеров, которая также называется LockBit, ответственна, в частности, за предпринятую в ноябре 2023 года кибератаку на американское подразделение китайского банка ICBC.

Под санкции также попали двое граждан России — Александр Мишин и Александр Большаков, которые, по данным Минфина США, являются ключевыми фигурами в Zservers и участвовали в атаках с использованием программ-вымогателей.

«Разработчики программ-вымогателей и другие киберпреступники полагаются на сторонних поставщиков сетевых услуг, таких как Zservers, для осуществления своих атак на критически важную инфраструктуру США и других стран», — заявил и.о. замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.

В Минфине США добавили, что в рамках санкций все имущество Мишина и Большакова, в случае, если оно находится на территории США или контролируется американскими гражданами, блокируется. Кроме того, финучреждениям США запрещается обслуживать Мишина и Большакова.

В мае 2024 года США, Великобритания и Австралия ввели санкции в отношении россиянина Дмитрия Хорошева, назвав его лидером группировки LockBit. Тогда же Госдеп США объявил награду в размере до $10 млн за информацию, которая приведет к поимке ключевых руководителей и участников хакерской группы.

20 декабря в США предъявили обвинения гражданину России и Израиля Ростиславу Паневу, который якобы является разработчиком вируса-вымогателя LockBit. Панев обвинили в участии в кибератаках на госучреждения и компании в США и других странах. По данным Минюста США, Панев был арестован в Израиле, американские власти намерены добиваться его экстрадиции.

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