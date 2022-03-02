Россияне решили закупиться впрок импортной техникой и одеждой

В связи с падением рубля и зарубежными санкциями россияне чаще стали посещать торговые центры. Поток посетителей там за неделю вырос на 7% год к году. Граждане скупали впрок импортную бытовую технику и одежду, которые могут стать недоступными для них в ближайшей перспективе.

А рестораторы наоборот отметили снижение трафика до 60%. Они считают, что поход в ресторан для россиян сейчас неуместен. При этом те, кто продолжают ходить в заведения, сокращают траты, сообщил «Коммерсантъ».

С оттоком клиентов столкнулась и бьюти-индустрия: они стали отменять записи, а количество новых сократилось в пять раз. Владельцы салонов красоты отмечают, что это совсем нетипичная ситуация для начала марта.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что падение спроса на услуги общепита и салонов красоты кратковременно, а в будущем трафик в этих отраслях будет расти за счет низкой импортной составляющей и снижения доступности других развлечений. Рестораторы все же в сложившейся ситуации готовятся к оптимизации расходов.

Apple, Nike 1 марта заявили, что приостановили онлайн-продажи товаров в России. В заявлении Apple указывается, что услуга будет функционировать ограничено. Также не будут работать «другие сервисы» Apple, какие именно — не указано.

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