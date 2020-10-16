Опрос: 78% россиян работодатели не предоставили необходимую технику для работы из дома
Сервис «Работа.ру» выяснил, сколько жителей России на удаленке своими силами оборудовали себе рабочие места. Об этом говорится в опросе компании, в нем приняли участие более 5,3 тысячи пользователей сервиса из всех регионов страны.
Лишь 5% респондентов отметили, что их руководство перевело на удаленную работу весь штат компании. 14% опрошенных заявили, что в их компаниях дистанционно работают только часть сотрудников.
9% жителей России разрешили самим выбирать, где работать — в офисе или дома. При этом 72% респондентом рассказали, что в их компаниях все продолжают работать в обычном режиме.
Технику для комфортной работы в дистанционном режиме предоставили только 28% жителей России, которые полностью или частично работают удаленно. 72% респондентов отметили, что трудятся на удаленке при помощи своей собственной техники.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья