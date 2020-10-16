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Опрос: 78% россиян работодатели не предоставили необходимую технику для работы из дома

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис «Работа.ру» выяснил, сколько жителей России на удаленке своими силами оборудовали себе рабочие места. Об этом говорится в опросе компании, в нем приняли участие более 5,3 тысячи пользователей сервиса из всех регионов страны.

Опрос: 78% россиян работодатели не предоставили необходимую технику для работы из дома

Лишь 5% респондентов отметили, что их руководство перевело на удаленную работу весь штат компании. 14% опрошенных заявили, что в их компаниях дистанционно работают только часть сотрудников.

9% жителей России разрешили самим выбирать, где работать — в офисе или дома. При этом 72% респондентом рассказали, что в их компаниях все продолжают работать в обычном режиме.

Технику для комфортной работы в дистанционном режиме предоставили только 28% жителей России, которые полностью или частично работают удаленно. 72% респондентов отметили, что трудятся на удаленке при помощи своей собственной техники.

Фото: Unsplash

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