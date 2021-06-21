Factorica Innovation проведет вебинар на тему изучения клиентского пути

1 июля состоится вебинар «Customer Journey и поиск точек роста». Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте.

Владислав Шипилов, генеральный директор центра корпоративных инноваций Factorica Innovation, расскажет:

как составить Customer Journey Map — карту клиентского пути;

найти идеи для развития бизнеса с помощью карты;

устранить бюрократизм.

Также спикер разберет кейсы банков Revolut, «Тинькофф» и «Точка» и на их примере покажет, как можно использовать CJM.

Организаторы приглашают предпринимателей, директоров по продукту и инновациям, продуктовые команды, менеджеров проектов.

Подробности и регистрация доступны на сайте.

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