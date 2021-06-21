Factorica Innovation проведет вебинар на тему изучения клиентского пути

Евгения Хрисанфова
1 июля состоится вебинар «Customer Journey и поиск точек роста». Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте.
Factorica Innovation проведет вебинар на тему изучения клиентского путиЕвгения Хрисанфова
Владислав Шипилов, генеральный директор центра корпоративных инноваций Factorica Innovation, расскажет:
- как составить Customer Journey Map — карту клиентского пути;
- найти идеи для развития бизнеса с помощью карты;
- устранить бюрократизм.
Также спикер разберет кейсы банков Revolut, «Тинькофф» и «Точка» и на их примере покажет, как можно использовать CJM.
Организаторы приглашают предпринимателей, директоров по продукту и инновациям, продуктовые команды, менеджеров проектов.
Подробности и регистрация доступны на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Названо точное количество находящихся под санкциями российских компаний
- 2 «КРОК» проведет онлайн-митап по ИТ-решениям для ритейла
- 3 Более 100 ресторанов и кафе подключились к эксперименту с «бесковидными зонами»
- 4 «Заблудшие»: как мы решили проблему отелей, когда загрузка упала с 90% до 5%
- 5 Предприниматели смогут получить до 600 млн рублей от Москвы на инновационные проекты