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Factorica Innovation проведет вебинар на тему изучения клиентского пути

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

1 июля состоится вебинар «Customer Journey и поиск точек роста». Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте.

Factorica Innovation проведет вебинар на тему изучения клиентского пути

Владислав Шипилов, генеральный директор центра корпоративных инноваций Factorica  Innovation, расскажет:

  • как составить Customer Journey Map — карту клиентского пути;
  • найти идеи для развития бизнеса с помощью карты;
  • устранить бюрократизм.

Также спикер разберет кейсы банков Revolut, «Тинькофф» и «Точка» и на их примере покажет, как можно использовать CJM.

Организаторы приглашают предпринимателей, директоров по продукту и инновациям, продуктовые команды, менеджеров проектов.

Подробности и регистрация доступны на сайте.

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Фото на обложке: Unsplash

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