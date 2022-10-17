В интернете появились поддельные чеки на iPhone

В интернете появились объявления о продаже поддельных кассовых чеков на дорогую технику якобы из магазинов крупных ритейлеров и сотовых операторов, в том числе на новые iPhone 14.

В описаниях к чекам говорится, что с их помощью можно сдать «серые» гаджеты в бесплатный гарантийный ремонт, заработать на разнице стоимости тех же iPhone на сером и белом рынках или разблокировать взломанный девайс, узнали «Известия».

Авторы объявлений уверяют, что могут сделать чек re:Store, «М.Видео — Эльдорадо», DNS, «Связного», МТС, «Билайна», «Мегафона» и других. Стоимость услуги — 1000 рублей, изготовление занимает до пяти дней.

Такие чеки в основном делают для придания большей достоверности своему товару при продаже. Например, iPhone на вторичном рынке будет стоить дороже, чем та же модель без чека.

При этом, по словам директора по продажам «Мегафона» Давида Борзилова, все чеки, выданные в магазинах сотового оператора, имеют специальный идентификатор и регистрируются в базе данных, поэтому сдать гаджет в ремонт с использованием поддельного чека невозможно.

Фото на обложке: sasirin pamai / Shutterstock