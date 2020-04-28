«Факторика» запустила площадку для поиска клиентов и личного продвижения в сфере консалтинга
Центр предпринимательства «Факторика» запустил маркетплейс Factorica Ecosystem для игроков консалтингового рынка. Об этом Rusbase рассказали в «Факторике».
Проект планирует собрать на площадке около 200 отраслевых экспертов, продуктовых команд, топ-менеджеров и собственников компаний с корпоративными клиентами в области инноваций и трансформации.
Участники Factorica Ecosystem смогут найти клиентов, выступить на закрытых воркшопах и построить личный бренд. Маркетплейс поможет компаниям быстро перестроиться и решить стратегические задачи в новой экономической ситуации, отмечается в сообщении.
«Мы верим, что рост возможен только с помощью децентрализации экспертизы и кооперации», — рассказал основатель сервиса Владислав Шипилов.
Зарегистрироваться на маркетплейсе можно по ссылке. Попасть в базу экспертов сервиса можно только после заполнения анкеты и прохождения интервью.
Фото: Unsplash
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