Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Факторика» запустила площадку для поиска клиентов и личного продвижения в сфере консалтинга

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Центр предпринимательства «Факторика» запустил маркетплейс Factorica Ecosystem для игроков консалтингового рынка. Об этом Rusbase рассказали в «Факторике».

«Факторика» запустила площадку для поиска клиентов и личного продвижения в сфере консалтинга

Проект планирует собрать на площадке около 200 отраслевых экспертов, продуктовых команд, топ-менеджеров и собственников компаний с корпоративными клиентами в области инноваций и трансформации. 

Участники Factorica Ecosystem смогут найти клиентов, выступить на закрытых воркшопах и построить личный бренд. Маркетплейс поможет компаниям быстро перестроиться и решить стратегические задачи в новой экономической ситуации, отмечается в сообщении.

«Мы верим, что рост возможен только с помощью децентрализации экспертизы и кооперации», — рассказал основатель сервиса Владислав Шипилов.

Зарегистрироваться на маркетплейсе можно по ссылке. Попасть в базу экспертов сервиса можно только после заполнения анкеты и прохождения интервью.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

30 апреля 2020

Mars Leadership Experience Program

30 апреля 2020

Open Innovation Program

30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

E-com Success

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

30 апреля 2020

Mars Leadership Experience Program

30 апреля 2020

Open Innovation Program

30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

E-com Success

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

14 — 16 мая 2020

ARMG

14 — 16 мая 2020

Архитектура модели данных

18 мая — 30 декабря 2020

Golang-разработчик с нуля

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма