«Факторика» запустила площадку для поиска клиентов и личного продвижения в сфере консалтинга

Центр предпринимательства «Факторика» запустил маркетплейс Factorica Ecosystem для игроков консалтингового рынка. Об этом Rusbase рассказали в «Факторике».

Проект планирует собрать на площадке около 200 отраслевых экспертов, продуктовых команд, топ-менеджеров и собственников компаний с корпоративными клиентами в области инноваций и трансформации.

Участники Factorica Ecosystem смогут найти клиентов, выступить на закрытых воркшопах и построить личный бренд. Маркетплейс поможет компаниям быстро перестроиться и решить стратегические задачи в новой экономической ситуации, отмечается в сообщении.

«Мы верим, что рост возможен только с помощью децентрализации экспертизы и кооперации», — рассказал основатель сервиса Владислав Шипилов.

Зарегистрироваться на маркетплейсе можно по ссылке. Попасть в базу экспертов сервиса можно только после заполнения анкеты и прохождения интервью.

Фото: Unsplash