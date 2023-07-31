ФАС проверит новый тип рекламы букмекеров в VK

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ собралась проверить новый вид рекламы, который букмекерские конторы 1Win и Mostbet начали размещать в соцсети «ВКонтакте», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Рекламные интеграции букмекеров начали появляться в соцсетях в начале июля этого года.
Они представляют собой небольшой анимированный, а иногда статичный логотип компании, наложенный на изображение или короткое видео. После демонстрации логотипа на протяжении нескольких секунд он трансформируется в промокод.
Кроме «ВКонтакте» аналогичные публикации издание обнаружило и в Instagram (им владеет Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Однако, как отмечает РБК, ФАС сможет проверить на предмет нарушений только VK.
Реклама размещается в основном в юмористических сообществах и пабликах без определенной тематики или специализации. Число подписчиков подобных страниц составляет от нескольких тысяч до нескольких миллионов. Наиболее ранние публикации найдены 7 июля.
- В пресс-службе ФАС отметили, что страницы в соцсетях не соответствуют критериям разрешенных для рекламы букмекеров ресурсов. Антимонопольная служба проверит их на предмет нарушения части 2, 2.2 статьи 27 закона «О рекламе», сообщили в ФАС.
- В пресс-службе VK уточнили только то, что «ВКонтакте» удаляет рекламу, нарушающую правила площадки или законодательство РФ, а также «реагирует на запросы уполномоченных органов».
Деятельность и 1Win, и Mostbet на территории РФ считается нелегальной, их официальные сайты заблокированы, однако для обхода блокировки компании регулярно создают «зеркала». У обеих букмекерских контор есть только лицензия Комиссии по азартным играм Кюрасао, для работы в России нужна лицензия ФНС.
Фото на обложке: Unsplash
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