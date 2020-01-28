ФАС определила сроки и правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила сроки, в которые российское программное обеспечение должно быть предустановлено на смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры с функцией Smart TV, продаваемые в России. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно предложениям ФАС:

с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов;

с 2021 года — для планшетов;

с 2022 года — для компьютеров;

с 2023 года — для Smart TV и ТВ-приставок.

Заседание рабочей группы при Экспертном совете ФАС по информационным технологиям прошло 22 января. Один из участников встречи сообщил РБК, что для каждого вида товара будут установлены разные перечни видов софта.

Предварительно для смартфонов это: поиск, антивирус, навигатор (карты), мессенджер, социальные сети, госуслуги, персональная платежная система МИР. Для планшетов, компьютеров и Smart TV этот перечень будет дополнен аудиовизуальными сервисами и приложениями, обеспечивающими трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.

«Перечня конкретных приложений (от конкретных разработчиков) не будет, так как это нарушает закон о конкуренции. Будет указан тип ПО и требования к разработчику. Какое именно приложение выбрать, производитель будет решать самостоятельно», — уточнил собеседник издания.

При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями:

право на ПО принадлежит российскому лицу;

ПО реализуется на территории России;

разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.

Участник совещания также пояснил, что предложения ФАС лягут в основу трех подзаконных актов: правила установки приложений, требования к ПО и к устройствам.

Поправки в закон «О защите прав потребителей», которые определяют предустановку российских приложений, был подписан в декабря 2019 года. Перечень устройств и приложений, а также порядок установки софта должны быть определены правительством отдельно.

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