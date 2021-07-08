ФАС разрешит бизнесу использовать «антимонопольные визы» для защиты от обвинений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила компаниями пользоваться антимонопольными сертификатами при возникновении спорных ситуаций. Они позволят защитить бизнес от обвинений в доминировании на рынке или сговоре.

Это следует из разъяснения ведомства «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», на которое ссылаются «Ведомости».

Документ устанавливает, что, если внутренние корпоративные процедуры компании уже получили одобрение ФАС, она не будет признана нарушителем, даже при возникновении подозрения. Однако есть условие: бизнес должен доказать, что его действия в спорной ситуации соответствовали сертифицированной ФАС процедуре.

В конце 2020 года в закон «О защите конкуренции» были внесены поправки, которые предусмотрели опцию сертифицирования бизнесом своих корпоративных процедур на соблюдение антимонопольного законодательства — так называемый антимонопольный комплаенс. Такие удостоверения компаниям выдает антимонопольная служба после анализа их внутренних правил — взаимодействия с поставщиками, принципов переписки и других.

Однако сих пор вопрос практического применения таких сертификатов был открытым, их наличие ничего не давало предприятию, кроме позитивного имиджа в глазах регулятора.

Компания не будет признана нарушившей антимонопольное законодательство, если она действовала в соответствии с правилами комплаенса, которые согласовала ФАС, подтвердил газете представитель службы. При этом другие действия, которые происходят за рамками согласованных правил или нарушающие их, будут рассматриваться ФАС в установленном законом порядке. Если будет установлен факт нарушения, то компания будет нести ответственность.

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Фото: Unsplash