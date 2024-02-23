Евросоюз вводит 13-й пакет антироссийских санкций, Мосбиржа исключает депозитарные расписки Qiwi из состава индексов акций, Роскомнадзор сообщает об утечке 500 млн данных россиян в начале 2024 года. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.ru.

13-й пакет санкций ЕС, утечка 500 млн данных россиян, исключение акций Qiwi: главное 23 февраля