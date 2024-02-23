13-й пакет санкций ЕС, утечка 500 млн данных россиян, исключение акций Qiwi: главное 23 февраля

Ахмед Садулаев
Евросоюз вводит 13-й пакет антироссийских санкций, Мосбиржа исключает депозитарные расписки Qiwi из состава индексов акций, Роскомнадзор сообщает об утечке 500 млн данных россиян в начале 2024 года. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.ru.
13-й пакет санкций ЕС, утечка 500 млн данных россиян, исключение акций Qiwi: главное 23 февраляАхмед Садулаев
Мир
- Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России, в него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Турции и Таиланда.
Россия
- Мосбиржа исключит глобальные депозитарные расписки Qiwi из состава индексов акций. Ранее на неделе ЦБ отозвал лицензию у «Киви-банка».
- С начала 2024 года в сеть утекли свыше 510 млн данных россиян, сообщили в Роскомнадзоре. При этом 500 млн были скомпрометированы в результате одной утечки — дата и виновник не уточняются.
Бизнес
- Путин поручил обеспечить господдержку иностранным компаниям, перешедшим под управление Росимущества.
- Финский торговый концерн Stockmann сообщил о планах сменить название на Lindex. Ренейминг коснется лишь материнской компании, универмаги Stockmann останутся под прежним брендом.
- Испанский регулятор намерен наложить на Booking крупнейший в своей истории штраф в $530 млн.
Технологии
- Космический аппарат Nova-C компании Intuitive Machines совершил посадку на Луну. Для США это первый за 50 лет и первый в истории частный посадочный модуль на Луне.
- Берлинский DeepTech-стартап SimplyBlock привлек €2,5 млн в посевном раунде от 42CAP, Antler и Begin Capital Алексея Менна.
- Hyundai Motor Group инвестирует $1,1 млрд в сферу зеленых технологий Бразилии, рассказал глава группы Чон Ый Сон.
Фото: Unsplash
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