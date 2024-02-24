Рекордный прирост стоимости Nvidia, санкции Австралии против РФ, разработка XMail: главное 24 февраля

Ахмед Садулаев
Nvidia за сутки выросла в цене на рекордные $230 млрд, ожидаемая продолжительность жизни в РФ обновила исторический максимум, Австралия ввела новые санкции против России, а Илон Маск намекнул на создание сервиса XMail. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Рекордный прирост стоимости Nvidia, санкции Австралии против РФ, разработка XMail: главное 24 февраляАхмед Садулаев
Мир
- Австралия ввела санкции против 37 компаний и 55 физлиц из России. Ограничения в том числе распространяются на деятелей медийной сферы: артистов Киркорова, Газманова, Расторгуева, Баскова, глав ВГТРК и «Газпром-медиа развлекательное телевидение».
Россия
- Ожидаемая продолжительность жизни в РФ по итогам 2023 года составила рекордные 73,46 года, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко («Интерфакс»).
Бизнес
- Глава ВТБ Андрей Костин опроверг обвинения США в обходе санкций, назвав их «беспочвенными».
- Илон Маск намекнул на запуск почтовой службы X. Условное название сервиса — XMail.
- Кроме того, миллиардер осудил Google за признаки расизма в работе нейросети Gemini и добавил, что руководство IT-гиганта в ходе телефонного разговора пообещало исправить ошибку.
- После публикации успешного финансового отчета за 2023 год Nvidia за день выросла в цене на $230 млрд. Это самый большой суточный прирост рыночной стоимости компании в истории.
- При этом из-за санкций США Nvidia потеряла в Китае $2 млрд за последний квартал. Серверная выручка компании в стране в четвертом квартале 2023-го сократилась с $2,9 млрд до $900 млн год к году.
Технологии
- Выяснились первые проблемы недавно прилунившегося модуля Nova-C. Аппарат, скорее всего, лежит на боку антеннами вниз, из-за чего наблюдаются перебои со связью. Кроме того, одна из солнечных батарей обращена в сторону от солнца.
- TSMC совместно с Sony и Denso открывает в Японии первое с 2018 года зарубежное предприятие. Крупнейший производитель чипов планирует запустить в стране еще два завода, чтобы закрепиться на местном рынке.
- Windows 11 перестанет требовать перезагрузку после обновления. Microsoft тестирует новый метод обновления ОС.
Фото: Konstantin Savusia / Shutterstock
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