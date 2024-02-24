Nvidia за сутки выросла в цене на рекордные $230 млрд, ожидаемая продолжительность жизни в РФ обновила исторический максимум, Австралия ввела новые санкции против России, а Илон Маск намекнул на создание сервиса XMail. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Рекордный прирост стоимости Nvidia, санкции Австралии против РФ, разработка XMail: главное 24 февраля