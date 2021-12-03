В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный технологический фестиваль MY.TECH

10 декабря состоится IV Технологический фестиваль MY.TECH. Мероприятие пройдет в гибридном формате.
MY.TECH и отраслевые технологические конференции объединят в себе открытую демонстрацию новых технологий, профессиональные дискуссии о будущем, презентации и конкурсы высокотехнологичных бизнес-проектов, образовательные и развлекательные программы для посетителей всех возрастов.
Участников ждет:
- мультиотраслевая программа;
- виртуальная выставка технологий;
- презентации инновационных решений;
- технологические мастер-классы;
- нетворкинг;
- конкурсы и розыгрыши призов.
Организатор фестиваля — Технопарк Санкт-Петербурга при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Подробная информация о фестивале и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Yurchanka Siarhei /
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