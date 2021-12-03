В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный технологический фестиваль MY.TECH

MY.TECH и отраслевые технологические конференции объединят в себе открытую демонстрацию новых технологий, профессиональные дискуссии о будущем, презентации и конкурсы высокотехнологичных бизнес-проектов, образовательные и развлекательные программы для посетителей всех возрастов.

Участников ждет:

мультиотраслевая программа;

виртуальная выставка технологий;

презентации инновационных решений;

технологические мастер-классы;

нетворкинг;

конкурсы и розыгрыши призов.

Организатор фестиваля — Технопарк Санкт-Петербурга при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Подробная информация о фестивале и регистрация — на сайте.