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В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный технологический фестиваль MY.TECH

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

10 декабря состоится IV Технологический фестиваль MY.TECH. Мероприятие пройдет в гибридном формате.

В Санкт-Петербурге пройдет ежегодный технологический фестиваль MY.TECH

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MY.TECH и отраслевые технологические конференции объединят в себе открытую демонстрацию новых технологий, профессиональные дискуссии о будущем, презентации и конкурсы высокотехнологичных бизнес-проектов, образовательные и развлекательные программы для посетителей всех возрастов.

Участников ждет:

  • мультиотраслевая программа;
  • виртуальная выставка технологий;
  • презентации инновационных решений;
  • технологические мастер-классы;
  • нетворкинг;
  • конкурсы и розыгрыши призов.

Организатор фестиваля — Технопарк Санкт-Петербурга при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Подробная информация о фестивале и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Yurchanka Siarhei / Shutterstock

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